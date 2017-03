Bauzá: “No es de recibo que a los afiliados se les llame morosos”

El senador y candidato a la presidencia del PP balear, José Ramón Bauzá, ha señalado este viernes por la noche en Ibiza que “no es de recibo” que “a nuestros afiliados se les diga que son morosos”, en relación a la desestimación de algunos de sus avales.

Bauzá ha asegurado que “he sido presidente durante siete años y he pasado por dos procesos congresuales y nunca, nunca, se había filtrado ningún tipo de dato o se había roto la Ley de datos, que ya es una cuestión de tipo penal”.

“Nunca el partido se había colocado y había hecho partido al lado de un candidatura. Han puesto sobres, han hecho de interventores o apoderados y están cada día, que es lo que es el PP. Si alguien debe algo a alguien, es el partido a nuestros afiliados y si alguien voluntariamente puede decir que hay gente morosa, cuando además no es verdad, no es de recibo. Nunca había pasado cuando yo era presidente”, ha insistido.

Sobre la posibilidad de abrir las listas a imputados con medidas cautelares, el candidato ha señalado que “aún no he visto ninguna propuesta en este sentido y se trata de analizar el contenido de todas las ponencias, aunque lo más importante es que el PP no puede tener ningún tipo de duda de cara a nuestro votante, no sólo de cara a nuestro afiliado. Siempre hemos hecho una lucha rotunda, continua y total en contra de la corrupción y es mi compromiso”.

En Ibiza, ha dicho, “venimos a explicar cuál es nuestro proyecto, que es la candidatura de la unidad porque hemos integrado tres de los cuatro candidatos y lo que queremos es volver a recuperar el partido y la ilusión y que las bases vuelvan a ser el motor de nuestra formación con una serie de propuestas”.

Según Bauzá, “queremos que el PP sea un partido que gobierne las instituciones más importantes de nuestras Islas” y ha destacado la “buena” acogida que ha tenido en Ibiza “porque vamos sumando más personas, más ilusiones, más apoyos, porque, en definitiva, se trata de recuperar la ilusión de nuestro afiliado”.

Sobre la posibilidad de que Biel Company parta como favorito, Bauzá ha recordado que “todos los afiliados votan”. “Un afiliado, un voto. Es un sistema que puse en marcha en 2010 por primera vez en España y tan importante es el voto de alguien que tenga un cargo orgánico como el de una persona que no. Lo importante es el día de las votaciones y, por lo que nos llega, estamos muy contentos”, ha insistido.