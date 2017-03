PNL contra el impuesto al Sol y las centrales nucleares

MÉS per Mallorca ha mostrado este sábado su satisfacción por la aprobación en comisión parlamentaria de una iniciativa que insta al Gobierno a derogar el conocido como impuesto al Sol y a no alargar la vida de las centrales nucleares.

En un comunicado, la formación ha criticado que el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) solicitara recientemente al Ministerio de Energía alargar la vida de la central de Garoña, cerrada en 2012 cumpliendo la ley, que establece que las centrales nucleares no pueden permanecer abiertas más de 40 años.

El coportavoz de MÉS per Mallorca, David Abril, ha señalado que “la voluntad de alargar a 60 años o incluso a 90 la vida útil de estas centrales no responde en absoluto al interés general, sino a un interés particular que, además, pone en riesgo la seguridad tanto del medio ambiente como de las personas”.

Además, Abril ha acusado al CSN de ser un organismo “claramente politizado”, en el que “el mismo personal técnico ha llegado a denunciar el partidismo de las decisiones que se toman, y cómo el criterio profesional y experto ha sido claramente marginado”.

Así pues, ha pedido al Ejecutivo y a las Cortes revisar composición del CSN para que sea “verdaderamente” independiente y técnico, y la seguridad medioambiental y humana sean los criterios que lo rijan.

Por otro lado, ha recordado que la central de Vandellós II se encuentra a solo 200 kilómetros de Baleares y que hace justo unos meses que se han cumplido 25 años de uno de los accidentes nucleares más graves que se han producido al sur de Europa y que este sábado, 11 de marzo, se conmemora el aniversario del accidente de Fukushima.

La propuesta de MÉS por Mallorca incluye también la solicitud de responsabilidades para todas las instituciones de las Islas, que tendrán que trabajar activamente para avanzar hacia una transición energética fundamentada en las energías renovables y la independencia respecto a las “energías sucias”.

El PP, el PI, y Ciudadanos no han apoyado a la iniciativa, que ha sido aprobada con los votos de los partidos firmantes de los Acords pel Canvi.

Por último, el partido ha señalado que el único punto de la propuesta que queda pendiente de aprobación, dado que en la votación se ha producido un empate, ha sido el referente a que el Parlament inste al Gobierno central a no ejecutar el segundo cable eléctrico entre la Península y las Islas mientras no se reduzca la generación nuclear.

En este sentido, Abril ha confiado en que se apruebe en el pleno parlamentario.