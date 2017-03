“Hace falta más trabajo para evitar muertes de ciclistas”

Las carreteras de Mallorca están ya ‘tomadas’ desde hace algunos días por miles de ciclistas, que aprovechan el buen tiempo de la isla para hacer los primeros kilómetros de la temporada. Desde la Federación Balear de Ciclismo, su presidente Javier Bonnín aprovecha para reclamar prudencia a ciclistas y conductores, días después de un nuevo accidente con coche a la fuga, y mientras los aficionados de las dos ruedas exigen más dureza en el Código Penal para quienes causan este tipo de sucesos, siempre con consecuencias fatales para la parte más débil, que es la del ciclista. Para Bonnín, todo pasa por una mayor educación vial.

“Se están empezando a hacer cosas pero no las suficientes, y además las leyes deberían ser más duras y castigar a los que se atreven a conducir sin carnet, sin seguro, con alcohol al volante,… y a los que sale muy barato si atropellan a un ciclista o a un peatón”.

Apoyáis entonces esa iniciativa legislativa para endurecer el Código Penal:

Sin duda, porque la carrocería del ciclista es su cuerpo y es una parte muy débil. Es denigrante que algunos atropellen a un ciclista y además se den a la fuga. Hace falta educar y mentalizar, pero también castigar más.

Mallorca ya se vuelve a llenar estos días de cicloturistas, y eso incrementa de nuevo el riesgo de accidentes:

Desde luego, es una actividad muy buena para el deporte y para toda la isla. En las causas de los accidentes hay muchos factores, entre ellos también el riesgo que asumen algunos cicloturistas realizando rutas para las cuales no están físicamente preparados.

Vemos mientras tanto que se habilitan carriles bici como el de la carretera de Valldemossa, y apenas se utiliza:

El carril bici lo usan personas que no deberían usarlo, y en cambio muchas veces los ciclistas no lo usan. De todas formas, ese tipo de carril bici no está concebido para hacer deporte, sino paseo.

¿Se sigue trabajando para hacer en las carreteras de Mallorca nuevas rutas ‘bike friendly’?

Desde el Consell de Mallorca sí se se está haciendo una tarea informativa que puede ayudar, pero todavía queda mucho trabajo por delante. Estamos en un buen inicio en cuanto a las acciones, pero muy lejos aún de un escenario ideal como el que nos gustaría, y que a buen seguro permitirá evitar accidentes entre personas que como te decía en ocasiones realizan una ruta para la cual no están en absoluto preparados. Se dan pasos, pero se va despacio. Hará falta todavía más trabajo para evitar esos accidentes.