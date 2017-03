Armengol apuesta por la unión de Sánchez y López frente a Díaz

Tras conocerse que Susana Díaz se presentará como candidata a la Secretaría General del PSOE, las reacciones no han tardado. Y una de las primeras ha sido la de la presidenta balear, Francina Armengol. La líder socialista, quien siempre se mostró fiel al ‘ no es no’, aboga ahora porque Pedro Sánchez se una a la candidatura de Patxi López, a quien ha defendido en la carrera por las primarias.

El argumento de Armengol, es que tras conocerse que Díaz será candidata, los militantes deberían elegir entre dos modelos. Por eso, ha insistido en que Sánchez y López deberían unirse. En este sentido, les ha recordado que ambos estuvieron “en el mismo proyecto en el momento trascendental del PSOE”.

Por otro lado, la presidenta balear también ha opinado sobre la compatibilidad, o no, de liderar el PSOE mientras se preside una comunidad autónoma. A este respecto, ha dicho que en su opinión no se puede liderar el PSOE y presidir una comunidad. Y es que, para Armengol esto sería “absolutamente difícil, si no imposible”, por motivos “físicos” pero también “psicológicos.

Asimismo, Armengol también ha hablado sobre la militancia. De quienes entiende que estaban muy dolidos, tras el derrocamiento de Sánchez. Por eso, aboga por un “PSOE a la izquierda, federal, que reconozca diferentes identidades y singularidades y donde quede clara una alianza con los partidos de izquierdas”.

Así pues, deja claro que Susana Díaz representa el modelo de partido al que ella se opuso. Pero, ha dicho que si visita las Illes en su carrera a Ferraz, ella acudirá a sus actos como líder de la Ejecutiva regional.