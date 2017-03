Cabrero: “No vamos a rendirnos, los resultados llegarán”

Jesús Cabrero ha atendido a los medios tras el entrenamiento de esta mañana de martes y ha asegurado que el equipo está concienciado de la importancia del momento, que están todos unidos y creen en Javier Olaizola y su sistema de trabajo y que es su responsabilidad “dar un paso más para sacar esto adelante. No vamos a rendirnos, entre todos sacaremos esto adelante. Creemos que podemos hacerlo”.

El portero entendió, en este sentido, el desánimo del entorno, “es normal que los aficionados estén pesimistas”, pero lanzó un llamamiento a la unión de todos para conseguir la permanencia, “será más fácil tirar adelante si vamos todos juntos, somos nosotros quienes lo tenemos que hacer, pero necesitamos su ayuda. Si el entorno es hostil es más complicado”.

El aragonés reconoció que el grupo ya tiene ganas de que llegue el próximo partido, contra el Huesca, “para dar la vuelta a la situación” y que, aunque al equipo le cueste hacer goles, “sería más preocupante si no se generaran ocasiones. Creemos en lo que estamos haciendo, dominamos a los rivales en la mayoría de partidos, competimos bien incluso con los de arriba, pero nos falta ganar. Estamos convencidos de que si seguimos así la cosa cambiará”.

Cabrero también reconoció que el hecho de que los resultados no lleguen, “puede crear frustración e impotencia, pero no ansiedad” y reiteró su mensaje optimista al asegurar que, en su opinión, “estamos en un buen camino. Queda mucho, hay tiempo para darle la vuelta a la situación, sólo falta que lleguen los resultados. Llegamos mucho a portería pero no definimos, la suerte no está con nosotros, pero no podemos escudarnos en eso. Los resultados llegarán porque el equipo ha dominado y demostrado su personalidad contra equipos como el Girona, Cádiz o Getafe que están arriba”.