Descubierta la versión portuguesa del hombre de Atapuerca

Un cráneo humano de 400.000 años ha sido encontrado en Portugal, que agranda el conocimiento de la evolución humana durante el Pleistoceno medio en Europa y al origen de los neandertales.

Representa el fósil humano más occidental jamás encontrado en Europa durante la época del Pleistoceno medio y uno de los más tempranos en este continente que se asocia con la industria lítica achelense.

En este sentido, el coordinador del trabajo de paleoantropología, Juan Luis Arsuaga, ha explicado que se trata de un “hallazgo excepcional y único debido a la dificultad de la excavación del fósil, así como a la coincidencia de que se conozca al mismo tiempo la antigüedad y la cultura”.

“Hay mucho que estudiar todavía pero este descubrimiento nos indica cómo eran los primeros europeos de la cultura archelense, los fabricantes de hachas de mano –ha explicado Arsuaga en declaraciones a Europa Press–. Se trata de un trabajo muy laborioso porque el cráneo formaba parte de una roca y hemos dedicado dos años y medio a ir extrayendo de forma mecánica el fósil de la roca hasta que se ha podido contemplar.

En contraste con otros fósiles de este mismo periodo de tiempo, muchos de los cuales están mal datados o carecen de un claro contexto arqueológico, el cráneo descubierto en la cueva de Aroeira en Portugal está bien datado en hace 400.000 años y apareció en asociación con abundantes restos faunísticos y herramientas de piedra, incluyendo numerosas bifaces (hachas de mano), como detallan los investigadores en un artículo que se publica en ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’.