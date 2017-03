Hacienda escuchará a Miquel Vidal por las ‘subvenciones electorales’

La Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament ha aprobado este martes la solicitud, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de comparecencia urgente del presidente del PP balear, Miquel Vidal, para informar sobre las subvenciones electorales presuntamente cobradas de forma indebida en 2007.

Se da la circunstancia de que Miquel Vidal forma parte de la Comisión de Hacienda y Presupuestos. La solicitud, que ha sido defendida por el socialista Andreu Alcover, ha sido aprobada con ocho votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

Fuentes del PP han avanzado a Europa Press que Miquel Vidal no comparecerá y han puesto como ejemplo el “poco caso que el Govern hace al Parlament”.

Además, consideran que la función del Parlament es controlar al Govern y no a un partido -como expusieron en un escrito solicitando no admitir la solicitud- y alegan que Vidal no era el presidente en 2007, ni lo será en el momento de comparecer, pasado el Congreso Regional que se celebra el 25 y 26 de este mes.

La adopción de acuerdo sobre esta solicitud era el tercer punto del orden del día de la Comisión este martes. El órgano también ha elegido por asentimiento al diputado de Podemos, Carlos Saura como secretario de la Comisión.

Después, se ha procedido al debate y votación de una proposición no de ley (PNL) presentada por el PP, defendida por el diputado Juan Manuel Lafuente.

La PNL insta al Govern a que la contratación de suministros de todas las Conselleries, empresas públicas y entidades autónomas que suministren a centros situados en diferentes islas se haga de forma separada para cada isla, siempre y cuando no exista ningún impedimento técnico. La propuesta ha sido aprobada por asentimiento.