De Guindos: “No es buena señal este ‘no’ al decreto de la estiba”

El ministro de Economía, Luis de Guindos, considera que el rechazo del Congreso al Decreto Ley con el que el Gobierno pretendía reformar el sector de la estiba para liberalizarlo y adecuarlo a la normativa europea “no es una buena señal”, pero no “desde el punto de vista de la estabilidad política”, sino de cara a la UE.

“No existe una UE a la carta y si estamos en Europa, hay que estarlo para todo”, indicó De Guindos en relación a la necesidad de que el régimen legal de la estiba cumpla con el Tratado de Funcionamiento de la UE, al que actualmente contraviene.

Por ello, el titular de Economía considera que el rechazo del Congreso al Decreto Ley con el que el Gobierno pretendía adecuar la normativa del sector “no es una buena señal”.

“Pero no es una buena señal, no desde el punto de vista de la estabilidad política de España, sino ante Bruselas, porque ya había dicho que el Decreto Ley cumplía estrictamente con el derecho comunitario”, aseguró.

“No es un problema de estabilidad o no estabilidad, sino de que no hay recetas a la carta, no se puede estar en la UE para unas cosas y no para otras”, remarcó De Guindos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El ministro se refirió así al hecho de que el pleno del Congreso rechazara este jueves el Decreto Ley de reforma de la estiba que el Consejo de Ministros había aprobado y enviado a las Cortes el pasado 24 de febrero, lo que le convirtió en el tercero de la Democracia que no logra superar el trámite parlamentario.

España debe reformar el sector de la estiba, la actividad de carga y descarga de mercancía en los puertos, dado que la Comisión Europea ya le avisó en 2011 de que no cumple con el tratado comunitario en lo que a la libertad de empresa se refiere.

El Tribunal de Justicia de la UE ya impuso una sanción a España en diciembre de 2014 por no ajustar la norma, con la que se acumula una multa de 21,5 millones de euros, y ahora el país se expone a una segunda sanción por incumplimiento de la primera que puede suponer una multa de 134.000 euros diarios.