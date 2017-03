700 afiliados apoyan a Bauzá en el acto central de campaña

La candidatura de José Ramón Bauzá reunió anoche a 700 afiliados en el Molí des Compte de Establiments, Palma, en lo que ha sido el acto central de campaña. Han acompañado a Bauzá Ana Aguiló, Jordi Horrach, los equipos de las candidaturas que se han sumado al proyecto, el vivista Miguel Ángel Cañellas Mica, Tomás Cortes, Pablo Pascual, Carlos Delgado, los diputados Toni Camps y Margaret Mercadal, y una nutrida representación de representantes de juntas locales de la Part Forana y de Palma.

Las direcciones de diez de las quince juntas locales de Palma se han sumado a la candidatura popular.

Bauzá ha recogido la inquietud de las bases ante la amenaza de la corrupción: “Nuestro partido no puede tener la menor sombra, la menor duda. Nadie puede pensar que permitimos la corrupción. La combatiremos sin fisuras, con contundencia. Tolerancia cero, los corruptos no caben en el PP”.

Ha insistido en la necesidad de integrar y sumar para recuperar un PP fuerte y unido de cara al futuro: “Si no vamos unidos no llegaremos a ningún sitio, acabaremos siendo un partido residual. Después del congreso integraré a la otra candidatura, haré lo que demostré sumando a Carlos Delgado. Volveré a hacerlo porque es lo que necesitamos: unidad”.

Acorde a su programa de centro-derecha, reformista y liberal, Bauzá ha abogado por la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos, por suprimir la ecotasa, y por una sociedad plurilingüe ligada a la identidad balear: “nadie vendrá a defender lo que consideramos nuestro”.

Jordi Horrach también ha resaltado el valor de la integración: “Hemos integrado a tres candidaturas, la de José Ramón Bauzá, la de Ana Aguiló y la de Jaime Martínez y Jaume Bauçà, que está aquí presente al noventa por ciento, que no os engañen, que no os digan lo contrario. Esta es la candidatura de la unidad».

Ana Aguiló ha incidido en que el partido “se encuentra en una encrucijada” ya que “hay dos candidaturas, es el congreso de las bases. Nosotros, los que esta noche estamos aquí para apoyar a José Ramón Bauzá, somos afiliados, no somos fichajes estrella, que en política suelen acabar estrellados”.

El activista social Miguel Ángel Cañellas Mica ha valorado el espíritu de las bases: “A mí no vino a buscarme José Ramón, yo fui a verle y me tendió la mano. He trabajado con colectivos excluidos de la sociedad, en circunstancias muy duras, y sé lo que es trabajar en grupo. En esta candidatura veo a personas que trabajan horas y horas, que lo dan todo, que me han acogido como si me conocieran de siempre. En una candidatura así se trabaja por el interés común, aquí no se reparten sillas. José Ramón no es un candidato, es el presidente».

Tomás Cortés también se ha referido a la unidad de la candidatura popular y a la independencia de las bases cuando ha arrancado la carcajada y el aplauso de los afiliados: «Ni tutela ni tu tía, aquí no nos tutela nadie, aquí mandan las bases, los afiliados. Somos una candidatura de unidad, no como la otra, construida con pegamento. No, yo no estoy aquí ni por la silla ni por el cargo. Esta es la revolución de las bases, es la candidatura de la unidad frente a la candidatura del superglue. Podéis mirarme el trasero, yo no estoy pegado a la silla».