AEGC: “El final de ETA se escribirá cuando anuncie su total disolución”

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Asociación que engloba todas las Escalas y Empleos de la Guardia Civil, ha querido manifestar su postura acerca del ‘desarme’ de ETA.

“Desde AEGC queremos recordar a los que hablan de concesiones de los terroristas por dar el paso de entregar sus zulos, que aquí no hay cabida para ninguna concesión porque este es un triunfo de la lucha antiterrorista de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que no han dejado de luchar contra el terrorismo ni un minuto aunque ETA hubiese anunciado el cese definitivo de la lucha armada”.

Las FCSE, explican, “jamás han bajado la guardia y el anuncio de este día es consecuencia de ese tesón. Y también un triunfo de la sociedad española que con su vacío al mundo de los violentos ha obligado a los que hasta ahora les apoyaban a dar un cambio en su estrategia.

Aunque hoy muchos estén celebrando la noticia, desde AEGC “queremos recordar que aún hay más de 300 asesinatos sin esclarecer. 300 familias que no han podido recibir el consuelo de saber que se ha hecho justicia con su ser querido. 300 familias, muchas de ellas de nuestros compañeros guardias civiles y policías, que como hemos denunciado desde AEGC y desde la propia Asociación de FCSE Víctimas del Terrorismo, no tienen derecho a cobrar una indemnización porque su caso continua sin resolverse. Por eso, si ETA quiere de verdad dar un paso al frente, lo que tiene que hacer es colaborar con la justicia para que se resuelvan estos asesinatos y pedir perdón a todas las víctimas. Sin arrepentimiento no puede haber perdón”, exponen.

Por último, AEGC recuerda a las fuerzas políticas que “aunque esta sea una buena noticia para el Estado de Derecho ante los que han asesinado e intentado secuestrar a todo un país con la violencia y el terror no puede haber ninguna concesión”.