Federer confirma su regreso con su quinto Indian Wells

Roger Federer agrandó anoche su leyenda, al conquistar su quinto Indian Wells. Un éxito que no hace si no confirmar que el tenista suizo ha vuelto para quedarse.

Esta vez, su verdugo ha sido su compatriota Stan Wawrinka, a quien se ha impuesto en dos sets (6-4, 7-5). Un resultado que demuestra que, a pesar de todo, esta leyenda del tenis no lo tuvo fácil ante el actual número 3 de la ATP, quien jugo un buen partido. Sin embargo, ya se sabe que ante Federer eso no basta, y al final termino hincando la rodilla. Y es que, el hombre para el que ya no quedan calificativos estuvo muy metido en la pista. Además de tremendamente agresivo en los momentos clave.

De este modo, a sus 35 años, Federer ya cuenta en su haber con 18 ‘Grand Slam’, 25 Masters 1000 y otros 90 títulos en su carrera.