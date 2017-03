La plataforma de Afectadas por las Hipotecas (PAH) se reunirá el viernes con la consellera y con el IBAVI. El objetivo es que la vivienda para alquiler social vuelva a ser una prioridad, como era hasta 2009. Así lo ha explicado Ángela Pons, una de las portavoces de la PAH en Mallorca, en declaraciones a Mallorca Confidencial.

En este sentido, Pons ha hecho referencia a la reforma hipotecaria. Y es que, dice, “algunos puntos está muy bien, pero se han olvidado de lo más importante”. Y es que, explica, “para obtener una moratoria en el proceso de desahucio, un requisito indispensable es en los últimos cuatro años haber sufrido un descenso económico del 1,5%”.

De este modo, denuncia Pons, “si uno en los últimos 4 años ha estado cobrando paro, no ha sufrido esta variación”. Otro ejemplo, es que “con la renda básica, ahora tampoco tendrían acceso a la moratoria”. Pero no solo se trata de que no recibirían la moratoria, sino que “tampoco tendrían derecho a un alquiler social”.

CLÁUSULAS SUELO

Por otro lado, Pons también nos ha hablado de la propuesta no de Ley, presentada por MÉS. Se trata de la propuesta sobre que los bancos son quienes deberían pagar las cláusulas suelo.

En este sentido, aunque reconoce no haberla leído, explica que “actualmente aquellas personas sin recursos que acuden a los tribunales por este motivo, pueden pedir ser atendidos por la justicia gratuita, de modo que no pagan ninguna costa”.

Así que, entiende que esta propuesta iría dirigida a quienes no se encuentran en una situación de riesgo económico. Y, por tanto, “en caso de perder el juicio sí deberían ser los denunciantes por las cláusulas suelo quienes paguen”.