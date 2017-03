Tres padres denuncian ante la Guardia Civil la multitudinaria pelea

La Guardia Civil ha recibido tres denuncias por parte de tres padres alegando un delito de lesiones tras la multitudinaria pelea que se produjo este domingo mientras se disputaba un partido de fútbol infantil en Alaró.

Así, el Presidente de la Federación Balear de Fútbol, Miquel Bestard, ha explicado a Mallorca Confidencial que se dará apoyo a los denunciantes. Bestard ha puntualizado que “se hará lo que sea necesario para que estas personas no vuelvan a pisar un campo de fútbol” aunque ha matizado que “como federación no podemos hacer nada ya que no están federados”.

Las denuncias se enviarán al juzgado de Inca y se seguirá con las diligencias, tomando declaración a las víctimas, que presentan lesiones de leve gravedad, según han indicado fuentes de la Guardia Civil.

A causa de la multitudinaria pelea que se originó cuando se estaba disputando un encuentro entre los equipos infantiles del Alaró y el Collerense, el partido tuvo que ser suspendido.

La Directora Insular d’Esports, Margalida Portells, ha explicado a Mallorca Confidencial que los representantes de los dos clúbes de fútbol “están muy avergonzados y no quieren que un hecho como este vuelva a ocurrir”. Por ello, ha anunciado que, tanto el club de Alaró como el Collerense, se inscribirán en el programa ‘JUGAM; posa valors a l’esport’ mediante el cual recibirán “sesiones formativas para concienciar a padres, técnicos y monitores para que tomen conciencia de que deporte y violencia no van de la mano”.