La revista de acceso abierto ‘New Journal of Physics’ publica cada año una selección de artículos científicos que ejemplifican “la creación de un impacto global para los últimos avances dentro de la comunidad de investigación”.

Este año, la selección Highlights of 2016 incluye el artículo ‘Irreducibility of multilayer network dynamics: the case of the voter model’, publicado por los investigadores del IFISC (UIB-CSIC) Marina Diakonova y Maxi San Miguel, según informa la Universitat de las Illes Balears en un comunicado.

En el artículo se estudian las consecuencias de reducir estas redes complejas multicapa a una red agregada de una sola capa centrándose en el paradigma del modelo del votante.

Así, cabe señalar que las interacciones sociales se representan por redes en que los nodos son agentes y los enlaces identifican quien interacciona con quien. La representación habitual es un agregado de interacciones en diferentes contextos sociales (trabajo, familia, etc.), pero una representación multicapa identifica estos contextos de manera diferente.

El estudio demuestra que la reducción de redes multicapa conlleva pérdida de información e impide analizar los procesos de formación de opinión con precisión, y es necesaria la implementación de redes complejas de varios niveles para el estudio de sistemas complejos sociales.

Así, se concluye que la dinámica en redes complejas multicapa no es reducible a una red social agregada.