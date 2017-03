El gasto en pensiones bate un nuevo récord en marzo

La Seguridad Social destinó en marzo la cifra récord de 8.684,5 millones de euros al pago de las pensiones contributivas. Esto se traduce en un gasto que supera un 3,04% más que en el mismo mes de 2016. En este sentido, ya son once los meses consecutivos en los que se ha vuelto a superar esta cifra. No obstante, la tasa de crecimiento interanual de marzo no es de las más altas dentro en la serie histórica de la última década. Así lo ha publicado este jueves por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Por modalidad, la mayor parte de los más de 8.684 millones fue a parar a las pensiones de jubilación, con 6.132,6 millones de euros (+3,7%), seguidas de las pensiones de viudedad, a las que se dedicaron 1.519,4 millones de euros (+1,4%).

LA PENSIÓN MEDIA DE JUBILACIÓN SUBE UN 2%

Por otro lado, la pensión media de jubilación alcanzó a principios de este mes los 1.058,64 euros mensuales. Esto supone un 2,05% más que en marzo de 2016.

Asimismo, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensiones, se situó en marzo en 916,61 euros mensuales. Es decir, 1,93% por encima de lo que se pagaba hace un año en el mismo período.

LA PENSIÓN MEDIA DE LAS MUJERES, MUY INFERIOR A LA DE LOS HOMBRES

La edad media del pensionista contributivo es de 72 años. La mayor parte de las pensiones contributivas que paga la Seguridad Social se concentran en los tramos de mayor edad, dado que el grueso de las pensiones son de jubilación.

Por sexos, el 51% de las pensiones contributivas del sistema (4.867.746) las reciben mujeres. Algo que contrasta con que la pensión media de jubilación percibida por mujeres alcanzó en marzo la cuantía de 711,25 euros, muy por debajo de los 1.133,6 euros mensuales que reciben de media los varones. La brecha entre ambos sexos, en valores absolutos, es superior a los 422 euros.