Bauzá apuesta por la unidad ideológica para un PP “más fuerte”

Los candidatos a presidir el PP Balears continúan su recorrido a 72 horas de la decisión de la militancia. En concreto, José Ramon Bauzá estuvo anoche en Calvià. Allí congregó a más de 300 afiliados. Un público al que se dirigió tanto en español, mallorquín e inglés. En dicho acto, el expresident y senador insistió en la importancia de la unidad ideológica. “El PP es más fuerte cuando pensamos y decimos lo mismo en toda España”, alegó.

En este sentido, se preguntó: ¿Acaso no hemos visto lo que le ha sucedido al PSOE, que dice una cosa en Baleares, otra en Andalucía, nadie sabe lo que dice en Cataluña…¿No vemos lo que nos puede suceder si perdemos nuestros principios?”.

Por otro lado, recogió la preocupación por la corrupción política. “Lo dije cuando era presidente, lo repito cada día y no me cansaré de decirlo: tolerancia cero con la corrupción. En nuestra candidatura popular no hay la menor sombra de duda, aquí no hay corruptos ni condenados ni nada que se le parezca”, aseguró ante los afiliados del partido.

Por su parte, el exalcalde de la localidad, Carlos Delgado, ha pedido el voto para Bauzá. En este sentido, dijo que “tenemos que votar a José Ramón porque es el candidato de los principios, hay otros que están allí o aquí dependiendo del día, que no saben qué es el partido, que ideas tenemos. No lo conocen. Por eso yo estoy con él, por principios y lealtad“.