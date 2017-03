La justicia belga ha imputado de “tentativa de asesinato de carácter terrorista” al sospechoso detenido este jueves en Amberes tras tratar de atropellar a peatones en una calle céntrica comercial con su vehículo en el que transportaba varias armas, ha informado la Fiscalía belga.

Mohamed R. fue inicialmente identificado como un ciudadano de nacionalidad francesa por la Fiscalía belga, que este viernes ha precisado que en realidad es un nacional tunecino.

El juez de instrucción de Amberes “ha inculpado a Mohamed R., nacido el 8 de mayo de 1977 y de nacionalidad tunecina, como responsable de tentativa de asesinato de carácter terrorista, tentativa de impactos y heridas con carácter terrorista e infracciones a la legislación sobre armas”, ha informado en un comunicado la Fiscalía belga.

La Fiscalía ha precisado que el inculpado “ha sido puesto bajo mandato de arresto” y ha evitado facilitar más informaciones sobre el caso “en el interés de la investigación en marcha”.

Mohamed R. era conocido por las autoridades francesas por delitos menores, incluido tráfico de drogas, posesión ilegal de armas y violencia pero no estaba fichado por radicalismo o actividades terroristas.

No obstante, las autoridades belgas encontraron en el interior de su vehículo varias armas blancas, un arma antidisturbios y un bidón, según informó este jueves la Fiscalía belga, que precisó que el contenido del bidón se estaba examinando. Todavía no ha trascendido si el bidón llevaba o no material explosivo.

Según ha desvelado este viernes el diario flamenco ‘De Standaard’, Mohamed R. había sido detenido la tarde previa en esta ciudad del norte de Bélgica, adonde viajó en compañía de su novia desde la localidad gala de Lens, y las autoridades habían decretado su deportación ya que carecía de documentos de identidad, tras lo cual le pusieron en libertad.

Cuando fue arrestado estaba bajo los efectos del alcohol –se encontró una botella de whisky vacía en el coche–, lo que impidió a la Policía interrogarle ayer.