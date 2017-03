Un empate ante el líder que sabe a poco (1-1)

El Real Mallorca ha sumado un meritorio punto ante el líder, Levante, (1-1) que en todo caso no le sirve para salir de la situación crítica en la que se encuentra, más aún en una jornada en la que todos los rivales directos están sumando.

El guión de la primera parte ya fue tal cual lo previsto. Salió el equipo local a por el triunfo con Brandon como principal activo, pero al cuarto de hora ya iba por detrás en el marcador (0-1). Y aunque los isleños tenían sus ocasiones, especialmente en una clamorosa oportunidad fallada por Moutinho a puerta vacía, solo la buena actuación del recuperado Santamaría y el larguero evitaron que el Levante hiciera más grande su ventaja en el marcador antes de llegar al descanso. La diferencia entre ambos equipos era casi tan abismal como la que refleja la triste clasificación del Mallorca.

En la reanudación los bermellones lo seguirían intentando, aunque no fue hasta la autoexpulsión del levantinista Rober Pier que las cosas cambiarían. Cinco minutos más tarde, Jon Ansotegui remata de cabeza un centro para clavar el balón por la escuadra del portero visitante (1-1). Y como tantas veces, el gol daría alas al Mallorca para, con un jugador más sobre el terreno de juego, intentar la remontada.

De hecho, Lekic tuvo en sus botas el 2-1 a 7 minutos del final, cuando se plantó solo ante Raul y no supo resolver la jugada. Otra vez, falta de calidad, y no de suerte. Falta de calidad para definir. Y no de suerte.

Al final los locales tuvieron que conformarse con un punto que ni mucho menos alivia la gravísima situación que atraviesa el equipo. El próximo viernes, el Mallorca está más que obligado a ganar en Alcorcón si no quiere dar un paso atrás que ya casi resultaría definitivo hacia la Segunda división B.