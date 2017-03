Un empate con sabor a victoria

El Palma Futsal hace tablas con el FC Barcelona en un partidazo con las gradas de Son Moix llenas

Emoción, goles, expulsiones y un ambiente extraordinario para un partido que reunió todo lo que debe tener un gran espectáculo deportivo. El partido entre el Palma Futsal y el F.C. Barcelona Lassa acabó con empate a un gol pero hubiese podido acabar con cualquier otro marcador después de la retahíla que ambos equipos tuvieron durante todo el partido. Los mallorquines volvieron a plantar cara al conjunto azulgrana y solo el despiste en el comienzo del partido les privó del triunfo.

No faltó de nada. Desde primera hora de la mañana ya se veía en los aledaños del pabellón que no era un partido más. Numerosos niños y sus familias participaron de los actos previstos hasta que llegó la hora del partido y no quedó ningún asiento vacío. 4.000 personas volvieron a abarrotar el recinto deportivo que mostró todos los argumentos por los que la afición balear fue elegida la mejor de la Primera División. Y en la pista, antes de comenzar el partido, otro ejemplo: el del equipo infantil del Alaró que mostró una pancarta para pedir al mundo del deporte que cese la violencia en los espectáculos deportivos para que no se repita la imagen que tuvieron que ver y sufrir hace una semana en su partido ante el Collerense y que dio la vuelta al mundo. Los niños del Collerense no pudieron asistir al tener partido a la misma hora pero sí Joao, que recibió el calor de la que fue su afición y que no le olvida. Como attos, que se vió obligado a bajar de la grada con las muletas para agradecer al equipo que saliese con una pancarta dándole ánimos para la larga recuperación que le espera. Muchos detalles en la previa de un encuentro que no decepcionó.

Cuando los colegiados pitaron el comienzo del partido saltó el primer susto. El del gol de Ferrao que llegó en un despiste local cuando algunos todavía tomaban asiento. El inicio del partido fue para borrarlo de la grabación y penalizó en exceso al equipo mallorquín que ya no pudo darle la vuelta al marcador pese a contar con numerosas acciones para ello y solo pudo salvar un empate en los minutos finales. Carlos Barrón sacó el traje de luces para exhibir su nivel bajo palos y salvar a su equipo de más goles con ocasiones claras del rival. Solo Ferrao fue capaz de marcarle cuando pilló en frío al equipo. Una vez que la maquinaria se puso en marcha, Barrón fue pieza clave en el engranaje palmesano. Como lo fue Juanjo, portero del Barcelona, que fue titular en Son Moix. El meta estuvo al mismo nivel de Carlos Barrón siendo los dos grandes protagonistas hasta el final del partido. Ferrao, Joselito, Adolfo, todos se toparon con Barrón. Paradynski, Maico, Tomaz, Joselito, ellos se toparon con Juanjo. Los porteros explican el por qué un partido con una cantidad ingente de ocasiones solo acaba con dos goles. El Palma Futsal fue otro tras los minutos iniciales y mejoró con el paso del tiempo aumentando la presión sobre el rival y sin dejar que el Barcelona encontrase su juego. Los azulgranas estuvieron incómodos durante todo el partido y se van otro año sin ganar en Son Moix. Adolfo tuvo una ocasión muy clara para marcar el segundo en un mano a mano que Barrón salvó de forma providencial. El meta, además, paró un penalti a Ferrao antes del descanso.

La versión del Palma Futsal tras el descanso fue la mejor. Transiciones rápidas, juego y encarar al rival buscando un empate que se resistía. Ofensiva sin perder de cara la retaguardia para evitar que culminasen con éxito los contragolpes del rival. El guión no se movió y las ocasiones se mantuvieron con Juanjo y Barrón apoderándose de los papeles protagonistas y sin que nadie fuera capaz de apoderarse del protagonismo que asumían los porteros. Paradynski y Joselito tuvieron las acciones más claras pero no tuvieron éxito. Hasta que los colegiados pasaron de tener un papel secundario a meterse de lleno en el partido con dos decisiones que crearon mucha polémica en el pabellón. Expulsaron a Marc Tolrà con tarjeta roja directa porque entendieron que agredió a Paradynski y señalaron un doble penalti. Tras el tiempo muerto y cuando los jugadores volvían a la pista expulsaron de forma incomprensible a Paradynski al mostrarle la segunda tarjeta amarilla por hablar con Adolfo, jugador rival. La decisión fue muy criticada en la grada ya que privaba al Palma Futsal de contar con ventaja en la pista. Juanjo paró el doble penalti a Eloy Rojas y Chicho marcó el rechace. El gol hacía justicia a los méritos del Palma Futsal en el partido. Ambos buscaron el gol pero ya no se movió el marcador pese a la apuesta de Andreu Plaza de jugar con Dyego como portero-jugador en el último mintuo.

FICHA TÉCNICA

-Palma Futsal: Barrón, Vadillo, Joselito, D. Favero y Paradynski. También jugaron Tomaz, Eloy Rojas, Éder, Maico, Carlitos y Chicho.

– F.C. Barcelona Lassa: Juanjo, Rafa López, Joao, Dyego y Ferrao. También jugaron Tolrà, Adolfo, Joselito, Roger y Diego Quintela.

– Goles: 0-1 Ferrao (min. 1); 1-1 Chicho (min. 37).

– Árbitros: Fortes Pardo y Martínez Flores. Mostraron tarjeta amarilla a los locales Barrón y Vadillo y a los visitantes Rafa López, Joselito, Adolfo y Ferrao. Expulsaron a Paradynski con doble tarjeta amarilla y a Tolrà con roja directa.

– Pabellón: Palau Municipal d´Esports de Son Moix, 3.900 espectadores. Lleno en el pabellón palmesano para ver el partido de la vigésimo quinta jornada de la Primera División. Antes del partido, Joao recibió un cuadro en agradecimiento a su etapa en el Palma Futsal y fue ovacionado por la afición balear. Además, el equipo del Alaró infantil de fútbol salió a la pista con una pancarta que lucía el lema “Esport Sense Violència”, en castellano, “Deporte Sin Violencia”. No acudió el Collerense infantil, que también estaba invitado, porque coincidía su partido en horario.