Aptur en pie de guerra contra Terraferida por el alquiler turístico

La Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada de Baleares (Aptur) ha pedido a la Conselleria de Innovación, Investigación y Turismo que “reconozca la importancia” del alquiler vacacional para la economía de Balears como respuesta al estudio realizado por Terraferida en el que se denunciaba que en Mallorca se ofrecen 11.271 alojamientos a través de la web Airbnb sin declarar tener licencia turística.

Así, Aptur ha manifestado que con el informe que vio la luz días atrás “se acusa injustamente a miles de propietarios de actuar ilegalmente”. Además, ha añadido que “no es obligatorio que la plataforma Airbnb publique el número de licencia de las viviendas y el hecho de no mostrarla no permite deducir que estas viviendas no dispongan de ella”.

Desde la asociación ha asegurado que metodológicamente el informe es “cuestionable” ya que “confunde propietario con comercializador” y han matizado que “no se puede decir que el alquiler vacacional sea un negocio centralizado que funcione como una multinacional ya que, en su mayoría, está formado por pequeños propietarios”.

Además, la entidad ha solicitado al Govern que mande un mensaje de “tranquilidad” a los propietarios que, con licencia turística o mediante la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) se dedican a esta actividad.