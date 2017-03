Salomao: “Nosotros no bajamos los brazos”

Diogo Salomao ha atendido a la prensa tras el entrenamiento de esta mañana y ha reconocido que el margen del error de equipo cada vez es menor, “cada vez nos quedan menos partidos para remontar” pero destacó que el calendario es propicio, “nos enfrentamos en casa a muchos rivales directos” y el ánimo del grupo alto, “nosotros creemos que es posible. Lo importante es estar unidos y que estamos convencidos de que vamos a salir de esta situación”.

El portugués aseguró que están preparando el partido del viernes contra el Alcorcón con mucha ilusión, “sólo pensamos en salir a ganar. El equipo está animado y está demostrando espíritu de sacrificio. Tenemos los ánimos a tope para ir a por los tres puntos”.

En este sentido, el extremo señaló que no es fácil mantener la moral después de los últimos resultados, “es un poco frustrante porque nos dejamos la piel, tenemos compromiso, dominamos al rival y los resultados no llegan. Nosotros no bajamos los brazos, lo damos todo y por eso estamos convencidos de que lo vamos a sacar. Yo estoy más convencido que nunca porque veo a mis compañeros entrenar y jugar”.

Salomao también habló de su situación personal, “ha sido complicada porque todos queremos jugar. He trabajado duro y he esperado mi oportunidad. El míster me transmite confianza y me siento apoyado tanto por el cuerpo técnico como por mis compañeros”.

Por último aseguró que el grupo no mira mucho el calendario, “vamos partido a partido, sabemos que ahora hay mucho enfrentamiento directo y que tenemos que enlazar un par de victorias seguidas. Eso nos dará aire y estabilidad”.