El domingo salía a la luz un presunto contrato ‘a dedo’ de Biel Barceló. Por ellas, el vicepresidente dio ayer explicaciones. Pero, esta mañana conocíamos que podría haber nuevos contratos a la consultora de MÉS, según ha publicado Diario de Mallorca. Así, nos referiríamos a contratos de valor de 154.000 euros a las empresas de su jefe de campaña, Jaume Garau.

En este sentido, al Govern no le ha quedado otra que pedir explicaciones por las presuntas acciones llevadas a cabo por consellerias controladas por su socio en el ejecutivo.

El objetivo es poder “explicar de la forma más transparente posible los detalles de estas contrataciones”. Así lo ha dicho la portavoz del Govern, Pilar Costa, en declaraciones a los medios. Declaraciones en las que ha insistido en que “no ponemos en duda la legalidad de estos contratos”. No obstante, “también es exigible que las contrataciones cumplan unos principios éticos, que son exigibles a cualquier gobierno y, especialmente, al nuestro que hace bandera de actuar con transparencia”, ha concluido.

BARCELÓ, SOBRE LOS CONTRATOS: “SON LEGALES Y ESTÁN JUSTIFICADOS”

Por su parte, Biel Barceló ha vuelto a insistir en que “todos” los contratos del Govern “son legales y están justificados”. Y su argumento ha sido que los acuerdos se hacen “evidentemente para un beneficio del interés general”.

Así, entiende que se ha pedido información “a todas las consellerias implicadas para que haya la máxima transparencia posible”. En este sentido, insiste en que de todos los contratos recabados se ha verificado que “los procedimientos han sido legales”.

EL PSIB NIEGA “DESCONFIANZA” EN EL PACTE

Asimismo, el PSIB, el otro partido del Govern, considera que todo lo ocurrido “no han supuesto que se cree un clima de desconfianza” pero, según han reconocido, sí se ha generado una duda que se debe aclarar”.

Concretamente, el portavoz del PSIB, Andreu Alcover, ha explicado que “se deben dar las explicaciones que hagan falta”. Y, en este caso “se debe delinear la legalidad, la estética y la ética”. No obstante, hasta que no tengan toda la información no puede determinar “si hay falta de ética o no”.