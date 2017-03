Schweinsteiger elige Son Bibiloni para prepararse antes de viajar a Chicago

El campeón del mundo, Bastian Schweinsteiger, ha entrenado estos días en Son Bibiloni. El internacional alemán ha escogido las instalaciones del Mallorca para prepararse antes de su viaje a Chicago. Y es que, recientemente ha fichado por el Chicago Fire.

No obstante, no es la primera vez que la estrella alemana elige las instalaciones del Club para prepararse. De hecho, se siente tan cómodo en ellas que ha querido agradecer al Real Mallorca el buen trato y ha expresado la calidad de las instalaciones y sus facilidades.

Thanks for the possibility to have some training sessions on your facilities until I get my visa for the US, RCD Mallorca ⚽ pic.twitter.com/Q9RLRA20QK

— Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) March 26, 2017