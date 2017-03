El vicepresident del Govern, Biel Barceló, ha apoyado el anuncio del Ajuntament de Palma de prohibir el alquiler turístico en su competencia territorial aunque ha recordado que las sanciones turísticas las pone el Ejecutivo en el caso de Mallorca y los Consells en el resto de Islas.

Igualmente, Barceló ha comentado que es “totalmente coherente” que el Consistorio quiera prohibirlo, teniendo en cuenta la problemática en el acceso a la vivienda que presenta actualmente Palma, el aumento de los precios de alquiler y de expulsión del residente del centro.

“La ley que estamos a punto de sacar da la potestad al Ayuntamiento de Palma por la Ley de Capitalidad en relación a su territorio. La ley establece un marco general y le da las herramientas a los Consistorios que son los que conocen el territorio de cerca y los que tienen la competencia de ordenación territorial urbanística”, ha expuesto.

Igualmente, el vicepresident ha afirmado que no ve “ningún inconveniente” en que el Consistorio palmesano haya decidido anunciarlo “si tiene bien tomada la decisión”.

No obstante, Barceló ha observado que actualmente la ley se encuentra en tramitación parlamentaria, por lo que “todavía puede ajustarse a través de las enmiendas de los grupos parlamentarios”. “Espero que la ley no cambie y entiendo oportuno que los Consells y Ayuntamientos empiecen a pensar en qué modelo quieren y no esperar a que se apruebe la normativa”, ha añadido.

Respecto a las viviendas plurifamiliares, Barceló ha recordado que la Ley de 2012 ya prohíbe el alquiler turístico en estos edificios. Sin embargo, ha manifestado que no se contemplan otras infracciones, como la de obligar a las plataformas de alquiler a que se ponga el número de registro.

Sobre las sanciones, el conseller ha declarado que no es una competencia municipal y ha señalado que si el Ajuntament detecta una infracción se lo tiene que comunicar a la institución correspondiente.