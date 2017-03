Olaizola: “El mensaje al equipo es que hay que ganar ya”

“La verdad es que jugar en viernes altera un poco los planes porque hay que manejar bien las cargas de trabajo, pero nos hemos amoldado a la situación y lo importante es que el equipo viaja a Madrid con mucho ánimo y con ganas de conseguir los tres puntos”, según expone la página oficial del RCD Mallorca.

Javier Olaizola ha atendido a los medios después del último entreno antes del partido que el RCD Mallorca jugará contra el Alcorcón y ha destacado, entre otras cosas, la importancia del choque entre dos rivales directos, “le he dicho al grupo que es una final, ellos están dos puntos por encima nuestra y nosotros, ahora, empezamos una mini liga de 11 partidos de los que la mayoría son contra equipos de la parte baja de la tabla. Ahora tenemos que demostrar”.

El técnico aseguró que, en su opinión, lo fundamental es que el equipo tenga acierto de cara a la portería, “lo que se premia en el fútbol es el gol y, aunque trabajamos bien y dominamos los partidos, nos está costando encontrar puerta. Vamos a darle importancia al trabajo defensivo e intentaremos dejar la portería a cero y acertar en alguna de las ocasiones que podamos tener”.

El vasco remarcó que, “como todos los partidos desde que estoy aquí” el equipo saldrá a por la victoria, “lo tenemos preparado para ganar, depende de cómo vaya el partido habrá que valorar el resultado pero vamos a salir a por ellos. Una derrota sería un desastre”.

Un rival que ‘aprieta mucho’

En lo que se refiere al rival señaló que es un equipo “que aprieta mucho en casa y que arriba tiene jugadores de calidad. Es verdad que está en línea descendente pero será un partido complicado, todos los rivales de la categoría son duros”.

Olaizola aseguró que en el grupo “todavía no hay ansiedad, aunque el mensaje es que hay que ganar ya. Si no lo logramos pronto sí que vendrán los nervios y la ansiedad. Tenemos menos puntos de los que nos merecemos así que tenemos que salir a por el triunfo”. En este sentido alabó el esfuerzo y la implicación del grupo, “están trabajando como nunca. No se les puede decir nada del trabajo, sí por el acierto en algunas decisiones pero no por el compromiso que demuestran. Hemos tenido errores en momentos puntuales, por eso hemos perdido puntos, pero es un gusto trabajar con estos hombres. Cuando haces tantas cosas bien el fútbol te lo devuelve. Estoy convencido de que esto cambiará y será mañana. Si jugamos como el segundo tiempo del Levante ganamos seguro”.