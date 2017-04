Nieto: “Necesitamos bomberos, vehículos y mantenimiento de las instalaciones”

Manuel Ángel Nieto fue un niño bastante especial, nunca quiso ser bombero. Pero es el Cap de Bombers de Palma desde 2004, antes lo fue de Bombers de Mallorca, entre 2001 y 2004. Y entre 1990 y 2001, Técnico Superior adjunto a Jefatura de Bomberos. Dice que si volviera a nacer intentaría ser arqueólogo, pero lleva el Cuerpo en el alma.

“Estoy contentísimo con el personal y con la labor que se está llevando a cabo desde aquí, porque a pesar de todas las dificultades, los trabajos salen, y salen bien”, dice Nieto.

– ¿De qué plantilla disponen los Parques de Palma?

– Actualmente hay 265 bomberos, pero se necesitan por lo menos 300. Desde que empezó la crisis no se ha ampliado la plantilla, solo ha habido Oposiciones de reposición, y no de todas las plazas. Faltan bomberos conductores, cabos, oficiales y más bomberos.

– ¿Se puede arreglar fácilmente?

– No, fácil no es, pero supongo que a medida que se mejore el tema económico esto se irá completando. Palma está creciendo mucho, y las necesidades cada vez son mayores.

– ¿Los bomberos están bien equipados?

– Relativamente. Los EPIs, los equipos de respiración que llevan los bomberos en las intervenciones con humo, fuegos, gases y/o tóxicos, ya tienen 14 años. Por fin se ha adjudicado el contrato y están a punto de reponerse, eso nos da mucha tranquilidad.

– ¿Qué tal en el nuevo Parque de Son Malferit?

– Este coloso ha sido y es un lastre grandísimo. Según los números, el presupuesto para bomberos se ha incrementado en un 400 por ciento, pero en realidad ha bajado un 76 por ciento en total, en los primeros años de la crisis. Ahora la merma ya no es tanta, pero el presupuesto sigue siendo insuficiente. Este parque se terminará de pagar dentro de unos 26 años, porque el contrato se firmó a 33 años. Las deficiencias son evidentes y la funcionalidad escasa.

– Entonces este parque no ha sido un avance…

– La empresa concesionaria no cumple nada de lo pactado, eso es así, y no se hace nada de mantenimiento. Además es necesario que se empiecen a renovar vehículos, necesitamos urgentemente una autoescala, aunque parece que sí vendrá el año que viene. También este año está pendiente la firma del contrato de homologación de vestuario, que es muy necesario, junto con los nuevos EPIs.

– ¿Y las horas?

– Más que un reloj. El Cuerpo de Bomberos tiene una jornada laboral que supera las 40 horas semanales, tiene una de las jornadas más largas de España. Tienen un turno de 24 horas y tres días libres, pero sumando, a final de año, las horas trabajadas se disparan.

– Pero hacen (hacéis) mucha falta…

– Eso es evidente. Por suerte no ponemos multas, y el Cuerpo está muy bien visto socialmente hablando, su labor se ve muy reconocida por la población y es justo, porque lo dan todo, exponen su vida para salvar la de los demás.

– La labor es encomiable, pero tiene consecuencias físicas

– Muchas. Intentamos minimizar el riesgo en las intervenciones por contaminación, porque la persona se afecta. La ropa del parque se la lava cada uno, pero los trajes de intervención, cascos, botas y EPIs se dejan en el almacén y se mandan a una lavandería especializada. Además cada cinco lavados se mandan a revisar para que no haya problemas. Estamos esperando una remesa de lavadoras para que también la ropa de parque pueda lavarse aquí y no se mezcle con la de sus familias, porque quieras que no pudiera estar contaminada de alguna forma.

– ¿Cómo se lavan las máscaras y los equipos de respiración?

– En una autoclave especial para esterilizarlos después de cada uso, porque es una cosa muy seria.

– ¿Hay buen ambiente entre bomberos?

– Hay una camaradería fabulosa, piensa que tienes tu vida en manos de los compañeros. Y esto incide directamente en la eficacia y la eficiencia del trabajo en equipo. Además procuramos que haya una formación constante y continua, obligatoria y en tiempo de trabajo, para motivarlos y también para reciclarlos.

– ¿Qué tiempo de respuesta pueden esperar los ciudadanos?

– Poco más de 7 minutos si hablamos de Palma. Cuando ya entramos en la montaña o en lugares apartados todo depende mucho de las condiciones del clima y el terreno. No es lo mismo un fuego en una calle de Palma que un rescate en Sa Fosca, por ejemplo.

– ¿Qué efectivos tenemos?

– En Palma tenemos el Parque de Son Malferit, el de Sa Teulera (junto al antiguo Son Dureta) y el de S’Arenal, Bombers de Mallorca tienen ocho parques repartidos en la isla y el Aeropuerto tiene su propio parque, pero si hay que sumar, se suma.

– Cuando hay un aviso, ¿qué dotación acude?

– Normalmente un cabo, un bombero conductor y cuatro bomberos, a menos que el aviso sea de mayor envergadura, entonces ya se destinan refuerzos.

– ¿Somos imprudentes?

– En general, sí. La población debe formarse e informarse para no ponerse en peligro, y para eso hay que escuchar las recomendaciones de Bomberos, Sanitarios, Policía y Guardia Civil, que no hablamos por hablar, sino por experiencia.

– ¿Hay planes de seguridad para grandes concentraciones de gente?

– Siempre. Además de lo legislado en el Plan Territorial de Emergencias de Palma para grandes aglomeraciones, siempre se traza un plan de seguridad y evacuación conjunto con Policía, Sanitarios, Protección Civil y por supuesto con el Ayuntamiento de Palma.