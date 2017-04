El Campos – Platges de Calvià, el primero suspendido por insultos al árbrito

El árbitro Carlos Alberto Lara Ortega suspendía el partido Campos-Platges de Calvià, de Tercera división, por insultos y mofas en las gradas, a los 35 minutos de juego. Es la primera vez que se aplica esta medida, que se propuso en la Federación Balear tras la batalla campal en Alaró hace dos semanas.

Tras los gritos al árbitro de “tonto y gilipollas”, el colegiado mallorquín Lara Ortega decidió llamar al orden a la grada y, sin conseguir respeto, detuvo el juego.

Carlos Martínez, técnico del Platges de Calvià, “esto no tiene sentido porque la evolución del partido era normal y no hubieron ningún tipo de incidentes. Me ha pillado al otro lado pero al parecer ha escuchado insultos y ha llamado al delegado de campo”, dijo.

Lara Ortega avisó al delegado de campo: “A la próxima, paro el partido”. Ahí se reiteraron mofas y sornas de los espectadores, por lo que el colegiado ordenó la suspensión del encuentro.

“Es la máxima autoridad y hay que respetar su decisión. A nosotros nos perjudica porque íbamos ganando 0-1 y tendremos que volver… Pero supongo que tiene sus razones o tiene órdenes. Es uno de los árbitros con más experiencia de Tercera”, ha añadido Carlos Martínez, técnico del Platges. “Ahora mismo no sabemos cuándo jugaremos ni qué protocolo hay que seguir, pero defiendo al Club, porque el Campos se ha portado perfectamente y con ellos no ha habido ningún problema”.

Por su parte, el director depotivo del Campos, Tomeu Obrador, muy contrariado por la suspensión del partido, negó en todo momento que sucediese algo: “No ha pasado absolutamente nada. Ni una entrada, ni una falta, ni una tarjeta en el partido. Esto es una cosa nunca vista. Si quieren ser protagonistas, lo serán, y se cargarán el fútbol en dos días”, según declaraciones a diferentes medios.

Y recordó que “este parón lo que provoca son problemas. Hemos tenido que devolver el dinero de las entradas a la gente, el Platges tendrá que volver un día entre semana para seguir jugando… ¡Madre mía!”, exclamó Obrador, que añadió: “Cuando hay lío de verdad, todo el mundo está de acuerdo en que se ha de sancionar. Y porque ha pasado lo de Alaró, que ha sucedido mil veces, no han de cargarse el fútbol”.

“Se debe sancionar a quien lo hace mal, pero esto son tonterías, es un desastre sin pies ni cabeza. Ha sido una cosa espantosa. Era el partido más limpio que estaba viendo en años”, concluyó el director deportivo del Campos.