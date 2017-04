El ATB Baleares derrota al AE Prat en el descuento y se sitúa a 3 puntos del playoff

Primera parte muy igualada, con pocas ocasiones y sin ningún dominador claro del juego. Poca construcción en el centro del campo. Josico repetía el equipo que derrotó 0-4 al Hospitalet, sustituyendo al lesionado Vallori por Delgado, que ya entró la jornada anterior por el defensa lesionado en el minuto 7 y además marcó el primer gol en el campo del Hospi. Con un 442 bien definido, sería precisamente Julio Delgado el mejor jugador del ATB, el más activo en la primera parte.

La primera ocasión sería visitante, en las botas de Poves que con disparo seco al primer palo hace que Aulestia envíe a córner. La respuesta del ATB la tendría Julio Delgado, chutando desde el segundo palo a solas con la pierna derecha dentro del área, enviando el balón fuera por muy poco. Era el minuto 18.

4 minutos más tarde, nuevamente el extremo izquierdo gallego balearico tendría otra ocasión con un gran disparo con la izquierda a la media vuelta desde la frontal del área que roza la cruceta.

A la media hora de partido, Óscar remata de espaldas y el balón sale alto por poco. Minutos antes del descanso, llegaría la ocasión más clara del Prat, en una gran jugada personal de Óscar que supera la defensa y chuta a la red derecha de Aulestia pegado al palo.

En la segunda parte, el equipo dio un paso adelante. Fruto de ello llegaron las ocasiones, todas del Atlético Baleares. En el 51m, prolonga de cabeza Malik y también con la frente remata Becchio y el portero visitante desvía un balón que iba a la escuadra cuando todo el mundo ya celebraba como gol.

En el minuto 60 Xisco chuta fuera del área de forma impresionante y el balón acaba en el palo. En el 64, Luci, el delantero argentino, haría otro remate de cabeza a las manos de Toni. Tanto el equipo como la afición pedirían penalti en el 67 por unas posibles manos visitantes en un centro de Julio Delgado.

En el 70, Rubén Jurado orienta el balón dentro del área pero su remate con la izquierda lo detiene Toni, que ha tenido mucho trabajo todo el partido. En el minuto 84 Marcel hace una volea de fuera del área que sale por encima del larguero. Tanta insistencia del equipo tendría sus frutos en el minuto 91 de partido.

Un córner que saca Xisco con inteligencia, con pase raso a la frontal lo remata de primeras con el pie izquierdo Julio Delgado. Es el segundo gol consecutivo de Delgado, que con este, se convertiría en el héroe del partido. En el minuto 93, Xisco lo intentó de vaselina desde el centro del campo pero no sorprendería a Toni. A pesar de los seis minutos de descuento, el marcador no se movería con una victoria fundamental. La derrota del Badalona en el campo del Gavà hace que el playoff esté ahora a sólo tres puntos.

Ficha técnica

Atlético Baleares: 1. Aulestia, 2. Marcel, 3. Malik, 4. Manu, 5. Prieto, 6. Esteban © (72 ’17. Kike López), 7. Xisco, 8. Julio Delgado (93′ 15. Enzo ), 9. Becchio, 10. Fullana y 11. Rubén Jurado (82 ’18. Simon).

AE Prat: 1. Toni ©, 2. Adri, 3. Roger, 4. Aitor Lario, 5. Ricarte, 6. Juanjo Prior, 7. Piera (37 ’15. Ignacio), 8. Puxi, 9. Óscar, 10 . Pluvins (88 ’12. Oriol Dot) y 11. Poves (76′ 14. Edu). Goles: – 1-0 Julio Delgado minuto 91. Árbitro: Iván Caparrós Hernández (comité valenciano) amonestó con tarjeta amarilla a los locales: Becchio. Amonestó a los visitantes: Aitor Lario.

Incidencias

Partido correspondiente a la jornada 32, en Son Malferit. 1.200 personas. Debut de Josico como entrenador en el banquillo ya en su casa.

Josico: “Ya lo tenemos más cerca pero no dependemos de nosotros”

“Esto va creciendo y el equipo está con confianza. La primera parte no hemos estado bien y el viento no ha ayudado. Al descanso sabía que cambiaría la cosa y el dominio ha sido nuestro. Las victorias saben siempre bien pero ganar así siempre refuerza, esto hace que ante otro momento sabremos que se puede. Cuanto más trabajemos más suerte tendremos, la suerte se busca. La primera parte no me ha gustado pero el rival ha hecho su partido de choque, de lucha, etc. Sabía que tendríamos buenos 45 minutos después. Cuando tienes un jugador inteligente como Xisco sale todo, es iniciativa suya y Julio que nos ha dado mucho en Hospitalet y hoy. Estamos en un buen momento y tenemos que continuar. Ya lo tenemos más cerca, tenemos que trabajar toda la semana e ir a Barcelona sabiendo que no dependemos de nosotros”.

Julio Delgado: “He tenido la suerte de engancharla bien y nos da tres puntos”

“He tenido la suerte de engancharla bien y nos da tres puntos. Contento por la victoria del equipo, seguiremos luchando y no nos rendimos. En la segunda hemos empujando y nos hemos merecido la victoria con las ocasiones de Xisco y Becchio. Todo se ve ahora más cerca pero como dice el míster, pensamos en el partido siguiente nada más”.