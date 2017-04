Molango, a besos y abrazos con los jugadores que llevan el Mallorca a Segunda B

1 de agosto de 2016. Diario de Mallorca. Maheta Molango: “El que no esté a la altura en octubre o noviembre se va a ir”.

02 de abril de 2017. El consejero delegado del Real Mallorca se funde en un abrazo sobre el césped con jugadores como Angeliño o Brandon Thomas, el que debía ser gran referente goleador del equipo y que anda desaparecido desde hace ya varias semanas.

El hombre fuerte de Robert Sarver en la isla parece estar a gusto con la huída hacia adelante que ha emprendido, y que inevitablemente acabará con el club bermellón en Segunda división B. Precisamente en el año en que culminan los actos de su centenario.

Molango trató de sacar carácter el pasado viernes tras la patética derrota del equipo ante el Alcorcón (1-0). Allí, el dirigente bermellón prohibió a dos de sus futbolistas (Ansotegui y Santamaría según publica el diario Última Hora) tomarse la noche libre. Pero este domingo, ha pisado el césped para dar todo su amor a unos jugadores que van a tener el dudoso honor de devolver al Real Mallorca a las cavernas del fútbol tres décadas más tarde. Un gesto que ha hecho lógicamente cabrear a una afición que no solo no encuentra consuelo, sino tampoco explicación alguna ya no al desastre deportivo, sino a la inacción total del propio Maheta, hoy ya elemento nocivo para el club.

Con un Javier Olaizola incomprensiblemente agarrado a un cargo que ya ha demostrado no poder asumir, y con Maheta Molango totalmente paralizado, el Mallorca camina con paso firme a la categoría de bronce, donde se podría aterrizar mucho antes de la última jornada de Liga. De hecho, a los isleños les separan tras este funesto fin de semana nada menos que cinco puntos de la salvación. Casi dos partidos, cuando quedan diez encuentros, de los cuales el Mallorca debería ganar un mínimo de seis: los mismos que ha ganado en todo lo que llevamos de Campeonato.

Un descenso prematuro sí podrá servir al menos para que jugadores, cuerpo técnico, y directivos del club sepan lo que piensa la grada sobre una gestión que dejará al Mallorca en Segunda división B. Grupo Tercero. Aunque en realidad no resulte consuelo alguno.