Ofensiva del PP contra Més tras la salida de Ruth Mateu

La crisis abierta en el seno del Govern por los contratos adjudicados a dedo al responsable de campaña de Més dista todavía de cerrarse. Con Més per Menorca ya fuera del Pacte, la minoría cada vez más raquítica del ejecutivo autonómico deja a Francina Armengol en una situación comprometida, al tiempo que da alas a un Partido Popular reforzado tras el nombramiento de la nueva cúpula que encabeza Biel Company.

En Andratx, donde Ruth Mateu ejerce como regidora, los populares han aprovechado el cese de la consellera de Transparencia para cuestionar incluso si debería mantener su silla en el pleno municipal. El ex-alcalde, Llorenç Suau, ha sido quien ha puesto en duda a través de las redes la idoneidad de que Mateu siga ejerciendo de concejal, mientras la responsable de Hacienda, Estefanía Gonzalvo, le aconsejaba la publicación a través del perfil del contratante de todos los contratos menores firmados desde la administración autonómica.

Desde Més per Mallorca no han encajado bien estos comentarios. Fuentes del partido entienden que el Partido Popular no debería sacar pecho, y recuerdan algunas situaciones que en su día se dejaron pasar, y que ahora se retomarán por parte de la formación econacionalista. El apoyo en este sentido a Ruth Mateu es “total y absoluto”, tras una abrupta salida del Govern, que ha venido forzada desde el Consolat de Mar.

Mientras, desde Ciudadanos ya plantean la necesidad de que la presidenta Armengol se someta a una cuestión de confianza en el Parlament que permita comprobar cuál es el grado de estabilidad que mantiene el Pacte tras la salida de Més per Menorca y la previa marcha de dos diputadas de Podemos, Xelo Huertas y Montse Seijas, expulsadas meses atrás por la formación morada.

La semana se anuncia decisiva por tanto para ver cómo queda configurado el escenario político balear, que está viviendo una legislatura especialmente convulsa.