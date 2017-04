Company invita a Rajoy a asistir a los congresos insulares del PP en Baleares

El presidente del PP balear, Biel Company, ha asistido este lunes a su primer Comité Ejecutivo Nacional del partido, en el que ha invitado al presidente Mariano Rajoy a asistir a alguno de los congresos para renovar las direcciones insulares del partido, que se celebrarán los próximos meses.

Según ha informado el PP en una nota de prensa, Rajoy ha dado la bienvenida a los nuevos presidentes autonómicos de la formación, elegidos en los procesos celebrados durante las últimas semanas en todas las juntas autonómicas.

“Ha sido un día agradable, en el que me he reencontrado con compañeros que ya conocía y que tienen una responsabilidad similar en otras comunidades, y he tenido la oportunidad de conocer al resto de presidentes autonómicos”, ha destacado Company al término del Comité, en el que Rajoy ha dado la enhorabuena a los nuevos presidentes y les ha pedido “un esfuerzo para tener un partido unido en el objetivo de ganar las elecciones autonómicas y municipales del 2019”.

“Le he pedido al presidente que, si su agenda se lo permite, pueda acompañarnos en alguno de los congresos que celebraremos en las próximas semanas para renovar nuestras juntas insulares y me ha dicho que hará todo lo posible”, ha explicado Company.

Al margen de la bienvenida a los nuevos presidentes autonómicos del partido, durante el Comité se han abordado temas de actualidad como las negociaciones para la aprobación de los presupuestos de 2017, las consecuencias del ‘Brexit’ o la situación en Cataluña.

Según ha indicado Company, Rajoy ha transmitido “que no será una legislatura fácil por la aritmética parlamentaria” pero que las perspectivas económicas “son favorables” y que “lo importante es garantizar la estabilidad del país y seguir por la senda de la creación de empleo y consolidando la recuperación”.

Convocatoria del comité ejecutivo este jueves

El nuevo presidente autonómico presidirá su primer Comité Ejecutivo este jueves a las 18.00 horas. Posteriormente, a las 19.00 horas, se reunirá la Junta insular de Mallorca.

En el orden del día del Comité están el nombramiento de cargos en el nuevo organigrama del partido y también la convocatoria de los congresos insulares.