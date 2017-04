La selección balear del Palma Futsal, en Capdepera

El Palma jugará un partido amistoso en la localidad mallorquina de Capdepera en el marco de una jornada en la que, además, realizarán una jornada con niños de la comarca, según informa su página oficial.

El equipo se desplazará a Capdepera la tarde del miércoles 5 de abril para realizar un clínic con los niños y en el que participará toda la plantilla y el cuerpo técnico al completo. Después jugará un partido amisto ante la Selección Balear. Los actos se cerrarán tras el partido con un encuentro con los representantes municipales.

Los actos han sido presentados este lunes

El presidente del Palma Futsal, Miquel Jaume, ha indicado que “siguiendo la campaña de promoción del fútbol sala, que es una labor que llevamos dentro desde hace muchos años y que seguimos con este trabajo con mucha ilusión, no nos cansamos de promocionar el fútbol sala. En Capdepera nos sentimos como en casa y jugaremos un partido con la Selección Balear y esperamos que la gente disfrute de este partido. Antes también haremos un clínic con los niños que cada vez más están ilusionados con el fútbol sala. Es un trabajo que iniciamos hace unos años y nos da siempre buenos recuerdos”.

Por su parte, el director deportivo del conjunto palmesano, José Tirado, ha añadido que “es un acto más de la obligación y la ilusión que tiene nuestro club para que el fútbol sala siga creciendo. Esto es una imagen conjunta con la Federación para promocionar el fútbol sala en la ‘part forana’ y se hace en Capdepera por la buena relación que tenemos. Hemos hecho varias actuaciones para promocionar el fútbol sala, llevamos al primer equipo el año pasado para que los niños disfrutasen y fue un éxito y este año también llevamos a la selección balear para que la gente disfrute de los mejores jugadores”.

Además, Tirado añade que “tendremos a todos los jugadores del primer equipo como siempre hacemos para que los niños trabajen durante una hora y media para que aprendan y se diviertan con los ídolos que ven por la televisión. Paso a paso crecemos en Baleares con iniciativas como ésta”.

Bestard: “Vayas donde vayas hay jugadores o técnicos del Palma”

El presidente de la Federació de Fútbol de les Illes Balears, Miquel Bestard, ha destacado la labor de promoción que viene realizando el club desde su creación y que se ha incrementado en las últimas temporadas: “El Palma es el referente. Desde hace mucho tiempo vienen trabajando de cara al futuro y la labor es impresionante, no solo por los éxitos si no por el trabajo con la base, con la educación de los niños, la participación en todo lo que haga falta, vayas donde vayas hay jugadores y técnicos del Palma Futsal y esto no suele pasar en el deporte profesional”.

Además ha añadido que “es un trabajo que hay que agradecer porque ahora estamos en situaciones que no son muy buenas y con problemas, ahora es cuando más se aprecia lo que hacéis. Estamos contentos de que juegue el Palma contra una selección de aquí porque están ilusionados por jugar ante profesionales y es una oportunidad que se les ofrece”.

Por su parte, Rafael Fernández, alcalde de Capdepera, ha afirmado que “nosotros teníamos un proyecto importante en esta legislatura que era el Capdepera Activa y hemos tenido dos aliados para tirarlo hacia adelante que son los dos Migueles, el de la Federación y el del Palma Futsal que se han volcado con nosotros” y ha querido “agradecer al Palma esta implicación que tiene con Capdepera. Estamos en una punta de Mallorca y que se mueva un equipo tan importante como el Palma es un agradecimiento infinito y la parte más importante es el contacto con todos los niños que practican deporte en Capdepera. Es impresionante ver a un equipo profesional que dedica unas horas a los niños. La parte didáctica vale la pena destacarlo”.

El partido se jugará este miércoles 5 de abril a las 20 horas. Antes, a las 19 horas, tendrá lugar el clínic con los niños. Posteriormente, el viernes 7 de abril, el equipo viajará a Menorca para jugar el I Torneo AEA Solidaria también con la Selección Balear y el Atlético Mercadal.