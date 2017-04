Tras el escándalo de los presuntos contratos “a dedo” de MÉS, el viernes dimitía la consellera de Transparencia, Ruth Mateu. Ante lo cual, ahora El Pi pide al Govern que disuelva la conselleria de Transparencia y sus competencia se cedan a Presidencia. Así lo ha dicho el líder de la formación, Jaume Font, acompañado de la diputada Aina Sureda.

No obstante, en en Podem no están de acuerdo. En concreto, Podem apuesta porque siga existiendo” con “refuerzos”. Y es que, “ha habido carencias importantes” y ha pedido garantías a MÉS per Mallorca “de seguridad y publicidad” en “todas las contrataciones”. “Todos sabemos que las campañas electorales generan deudas, pero no pueden ser pagadas por la ciudadanía”, han insistido.

Por su parte el PSIB, prefiere dejar en manos de Armengol quién deberá ocupar la Conselleria de Transparencia.

SÍNDROME BAUZÁ

En este sentido, van a exigir a Armengol que explique “si cree que Transparencia es la única responsable”. Y es que, han lamentado que en estos dos años “no se ha hecho prácticamente nada por los escándalos”. Además, acusa al Govern de estar desconectado de lo que ocurre en la sociedad. Algo que ya han definido como el ‘síndrome Bauzá’.

Por otro lado, sobre si plantearían una moción al Govern, dicen que ellos no pondrían problemas, pero creen que “no serviría de nada”. Finalmente, preguntado por si pedirá la dimisión de Barceló, Font dice que antes de hacer nada quieren ver los documentos.