Turno abierto en el orden del día para debatir en un Parlament enrocado

Los últimos acontecimientos tienen en la cuerda floja la situación política de las Islas. Dimisiones que son ceses, Transparencias teñidas de contratos irregulares, bailes de salón de los equipos de gobierno en ayuntamientos e instituciones…

El orden del día para la sesión de control al Govern de este martes no incluye, de momento, una batería de preguntas relacionadas con los hechos que tienen en jaque al Pacte, pero todo llegará, porque este lunes aún pueden ‘hacer juego’, girando la ruleta en el casino. O enrocarse.

Tras desnudarse la adjudicación de contratos a dedo al jefe de campaña de MÉS, Jaume Garau, y la dimisión (o ‘cese’, según el puño y letra de Armengol) de la ya exconsellera de Transparencia, Ruth Mateu, o el mutis por el foro de MÉS per Menorca del equipo de gobierno, puede pasar de todo.

Es posible que este lunes por la mañana se registren nuevas preguntas al respecto, ya que el reglamento lo permite, siempre y cuando estén relacionadas con cuestiones de actualidad.

En un domingo de granizadas puntuales, también el pleno prevé cuatro ‘arruixades’ a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que comenzará su intervención aceptando ser cuestionada por la diputada del Grupo Mixto, Olga Ballester, sobre si “considera que los contenidos que publica el rapero Josep Miquel Arenas, conocido como Valtonyc, en las redes sociales son el ‘modelo de libertad de expresión’ a seguir por los jóvenes de Baleares”. A vueltas con la diferencia entre el derecho a opinar y el derecho a insultar, la expresión o la injuria.

Sobre Valtonyc será interrogado también el conseller de Educación, Martí March, quien deberá explicar qué medidas adoptará su Conselleria “después de que un condenado por enaltecimiento del terrorismo haya estado invitado a dar una charla en un colegio público de Mallorca”, tal y como reza la pregunta registrada.

En este sentido, la portavoz del Govern, Pilar Costa, ya declaró que están a la espera del resultado del “informe interno” que la Conselleria reclamó al IES de Santa Margalida para saber cuáles fueron los motivos por los que se invitó a este centro al rapero. La pregunta es ¿por qué no, si toda la comunidad educativa está al tanto y está de acuerdo?… Cada uno decide la educación para sus hijos (casi siempre…)

Por su parte, el Grup de Suport Llibertat Valtònyc aseguró esta semana que fueron los alumnos quienes le invitaron a asistir a su instituto para la asignatura de Comunicación y Lenguaje, en la que los alumnos trabajan temas de actualidad para la revista del centro. De hecho, la iniciativa surgió porque uno de los alumnos es familiar del rapero, afirmaron. Y si los profesores dieron permiso y los padres lo sabían, pues ya.

La segunda pregunta prevista para Armengol vendrá por parte del Grupo Parlamentario Podemos, que querrá saber qué relación considera el Govern que debe existir entre el Consorcio de Transportes de Mallorca y Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM).

A continuación, está previsto que el portavoz del PI, Jaume Font, pregunté por la opinión del Govern sobre los “numerosos casos” de ocupaciones ilegales de viviendas que se están produciendo en las Islas, mientras que la portavoz del Grupo Popular, Margalida Prohens, inquirirá a la presidenta sobre si considera que el vicepresidente, Biel Barceló, cumple el código ético del Ejecutivo. Esta es la única pregunta, de momento, con algún tipo de relación con las supuestas irregularidades denunciadas esta pasada semana.

En materia de Transparencia, el diputado popular Antonio Gómez preguntará a la consellera de Presidencia, Pilar Costa, cuándo tiene previsto poner en funcionamiento el órgano definitivo para la resolución de las reclamaciones en materia de acceso a la información pública.

Vivienda y urbanismo

El pleno de este martes contemplará también varias preguntas relacionadas con la vivienda, un tema que no deja de preocupar a nadie. Así pues, los consellers deberán explicar si piensa el Govern hacer una moratoria de hoteles urbanos, tal y como pide la Federación de Vecinos de Palma y si finalmente se han reemplazado los 50 pisos cedidos por la Sareb al Ejecutivo y que no cumplían los requisitos para su uso.

También se interesarán los diputados en saber si considera el Govern acertada la política de vivienda que desarrolla el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) en Ibiza, o qué medidas ha adoptado el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, para aclarar las acusaciones a la gerente del citado instituto.

En este sentido, cabe recordar que la gerente del Ibavi, Maria Antònia Garcías, ha sido citada a declarar por el juzgado de instrucción 3 de Palma el día 15 de mayo como investigada por una querella por presunto acoso laboral, otro punto nada tranquilizador visto el panorama que se presenta, en el ecuador de la legislatura de un Pacte que chorrea por todas partes.

Además, el PI preguntará si piensa el Govern mantener su compromiso de no tocar la parcela mínima de 14.000 metros cuadrados para construir en suelo rústico.

Y para rematar… la guinda

Para terminar, el pleno contará con una interpelación presentada por el Grupo Popular relativa a la política general del Govern en relación a la gestión administrativa y los servicios que prestan los auxiliares técnicos educativos en los centros de Baleares. Le seguirá una moción del mismo grupo relativa al cumplimiento de los conciertos educativos de la ESO de los centros del Parc BIT.

Por último, se van a debatir, de momento, dos proposiciones no de ley (PNL), la primera presentada por el Grupo Socialista, relativa a la necesidad de consenso en las inversiones anunciadas por AENA en el aeropuerto de Palma y el resto de islas, y la segunda, presentada por los grupos Socialista, Podemos, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y Mixto, sobre los derechos del personal del sector público y estabilización de las plantillas.