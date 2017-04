MÉS per Menorca advierte de la “debilidad” del Govern

El diputado del Grupo Parlamentario MÉS per Menorca, Nel Martí, ha calificado de “irresponsable” la decisión del Govern de destituir a la consellera, Ruth Mateu, por los polémicos contratos al que fue jefe de campaña de MÉS per Mallorca, Jaume Garau, dado que, tal y como ha recalcado se queda en minoría parlamentaria.

“El Govern no llega a los 30 votos que necesita”, ha indicado Martí en referencia a la decisión de MÉS per Menorca de salir del Govern balear, quien ha criticado que son él único partido que ha asumido responsabilidades.

Cabe señalar, que el Govern cuenta con, con 14 votos del PSOE y 6 de MÉS per Mallorca, sobre un total de 59 parlamentarios. Ni tan solo con el apoyo de Podemos, 8 diputados, y el de Gent per Formentera tiene mayoría absoluta.

Con todo, Martí ha lamentado que MÉS per Menorca no fue consultado de la decisión de destituir a Mateu y ha criticado al Ejecutivo balear por no valorar convenientemente las consecuencias de adoptar esta medida sin contar con la opinión de su formación.

Por último, el portavoz parlamentario ha dicho que MÉS per Menorca mantendrá los ‘Acords pel canvi’, porque, tal y como ha apuntado, “forman parte de su programa”, otra cosa es “ver cómo funcionan los elementos no firmados”, ha apostillado.