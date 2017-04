Vidal se niega a comparecer por las subvenciones electorales de 2007

El diputado ‘popular’ Miquel Vidal ha asistido la tarde de este martes a la Comisión de Hacienda, en la que estaba convocado a informar sobre la campaña electoral de 2007, pero se ha presentado como miembro de la Comisión y no como compareciente, por lo que se ha negado a responder a las preguntas de los grupos parlamentarios.

Por ello, Vidal se ha dirigido a su asiento habitual entre el resto de diputados, en la segunda fila, en lugar de a la mesa principal.

El expresidente del PP estaba llamado a comparecer para informar sobre la campaña electoral de 2007, pero presentó un escrito avanzando que no comparecería porque aquel año “no ostentaba ninguna responsabilidad en el PP que me permitiera tener conocimiento” de las cuestiones a tratar y porque ya no es presidente del partido, tras el Congreso regional celebrado el pasado marzo en el que fue elegido Biel Company.

La portavoz de Podemos, Laura Camargo, ha tildado de “incongruencia máxima” que Vidal asistiera a la Comisión pero se negara a comparecer y ha dicho que el PP “ha perdido otra oportunidad de pedir disculpas a la ciudadanía”.

“Para el PP no hacen falta explicaciones y no hay nunca que asumir responsabilidades políticas”, ha protestado Camargo, que ha reclamado al PP que “devuelva el dinero”.

Por su parte, el portavoz socialista, Andreu Alcover, se ha preguntado “a quién del PP” se deben “dirigir” para que diga “cuándo devolverán los 153.000 euros cobrados de forma irregular por la campaña de 2007”.

“Quien debe este dinero a toda la ciudadanía es el PP y lo que nos interesa es cuando volverán los 153.000 € que son de todos”, ha dicho Alcover.

Finalmente, el socialista ha denunciado que “a la hora de reclamar responsabilidades cuando ni siquiera hay un indicio de irregularidades el PP hace vía a pedir dimisiones y cuando hay una sentencia judicial que confirma el cobro de dinero de forma irregular, no quieren dar explicaciones ni devolver este dinero”.