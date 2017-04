Company nombra a Prohens vicepresidenta y a Mulet coordinador general

El Comité Ejecutivo del PP de las Illes Baleares, reunido este jueves bajo la presidencia del nuevo presidente autonómico Biel Company, ha aprobado el nombramiento de Marga Prohens como vicepresidenta ejecutiva del partido, Llorenç Galmés como vicepresidente ejecutivo de Comunicación y portavoz, Toni Fuster como secretario general y Toni Mulet como coordinador general. Han sido los cuatro primeros nombres propuestos por Company para la primera línea de un organigrama que se irá completando en los próximos días y en el que se creará una vicepresidencia ejecutiva de relaciones internas.

“Se trata de cargos fundamentales para el funcionamiento del partido y a partir de ahora, iremos completando todo el organigrama procurando elegir a las mejores personas para cada puesto”, ha explicado Company al término de su primer Comité Ejecutivo como presidente del partido. En dicha estructura, el presidente no ha descartado que pueda haber personas de la otra candidatura que también se presentó al último Congreso, con quienes Company ha reconocido que “hemos tenido varios contactos”. “Todos los que quieran sumar serán bienvenidos”, ha dicho.

El primer Comité celebrado tras el último Congreso autonómico también ha autorizado a las Juntas insulares a convocar sus respectivos congresos entre los meses de mayo y junio.

Crisis del Govern Armengol

Durante el Comité Ejecutivo también se ha tratado la grave crisis del Govern de izquierdas como consecuencia de la trama de adjudicación de contratos por parte de las Consellerias controladas por Més per Mallorca a personas afines a dicha formación, como el caso de su director de campaña Jaume Garau.

Al término del Comité y a preguntas de los medios de comunicación, Company ha sido respetuoso con lo que está ocurriendo, pero también ha apelado a la presidenta Francina Armengol ha adoptar “medidas contundentes”.

“Cada día vamos conociendo cosas nuevas y el tema adquiere una profundidad importante. En el Parlament ya habíamos denunciado algunas prácticas reprobables por parte de algunos consellers. Armengol debería adoptar medidas contundentes, porque ya no es un tema que afecta a una o dos consellerías de Més y, si no lo hace, ella será la responsable directa. Pedimos que se depuren responsabilidades, pero lo hacemos con tranquilidad, no como han hecho otros partidos cuando a ellos no les afectaba. Dejemos que la justicia haga su trabajo”, ha añadido.

Company también ha lamentado las dificultades con las que se está encontrando el PP para obtener los expedientes de contratación bajo sospecha “por parte de un Govern que presumía de transparencia”.

El congreso de Mallorca será el 27 de mayo

Tras el Comité Ejecutivo se ha celebrado la Junta Insular de Mallorca, que ha aprobado por unanimidad la convocatoria del Congreso insular el próximo día 27 de mayo, así como el reglamento del mismo. El Congreso, que se celebrará en el Museu del Calçat i la Pell de Inca, tendrá carácter asambleario y el plazo para la presentación de candidaturas será del 18 al 25 de abril a las 12 horas.