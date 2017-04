Detenido tras provocar 6 accidentes de los que 3 se había dado a la fuga

La Policía Local de Palma ha informado que el pasado 13 de marzo y tras una denuncia por accidente de tráfico al mediodía en la calle Pallarés y Lluis Blanes, se produjo un accidente y el causante del mismo no se detuvo y se dio a la fuga. Al citar al causante del accidente, éste se presenta en compañía de una señora que dice que es amiga suya y que le había dejado el coche. La Policía Local, extrañada ante la situación, insta al Grupo de Denuncias a que averigüe la situación por si encontraba algo sospechoso y constata que el causante del accidente tenía el permiso de circulación intervenido hasta el año 2019.

La Policía Local vuelve a citar a la señora y, cambia la declaración destacando que es amiga del causante del accidente, de nombre Viera. Una vez más, y ante la extrañeza del caso, la Policía Local vuelve a citar al señor, que viene acompañado de su mujer y destaca que “ya se que me habéis pillado y ahora os diré la verdad” y señala que la chica le hizo el favor y en el vehículo causante del accidente “íbamos mi mujer y yo” y que la mujer no tiene carnet de conducir. La Policía Local, una vez m no cree la declaración del señor y cita al testigo del accidente quien asegura que en el coche sólo íba una persona, y esta persona era un hombre.

Posteriormente, se comprueba que el causante del accidente ya había sido detenido en seis ocasiones y en tres de ellas se había dado a la fuga y en una de las detenciones había proporcionado datos falsos, por lo que se le ha imputado un delito por quebrantamiento de condena. Actualmente, el causante del accidente se encuentra en la cárcel aunque la Policía Local desconoce las causas por la que está ingresado en la prisión.