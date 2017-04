Noguera: “Creo que alguien quiere hacer daño a nuestro proyecto”

El teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Antoni Noguera, ha manifestado, en relación a las informaciones publicadas sobre la adjudicación del contratos al exjefe de campaña, Jaume Garau, y a quien fuera su estratega de campaña, María del Mar Saurina, que cree que alguien quiere hacer daño a MÉS per Mallorca como proyecto.

En este sentido, Noguera ha asegurado que las informaciones que se están dando “no son fruto de la objetividad” aunque ha reconocido que dichas adjudicaciones “son estéticamente reprobables”.

No obstante, el futuro alcalde de Palma ha defendido que “no ha habido trato de favor, ni cosas que estén relacionadas con asuntos que no sean legales”. Sin embargo, ha señalado que si finalmente es imputado pondría su cargo a disposición del partido tal y como establece el Código Ético de MÉS per Mallorca.

“El contrato de Palma fue legal, está a disposición de quien lo quiera mirar y de la Fiscalía. Los resultados fueron evidentes y buenos”, ha añadido Noguera.

Asimismo, el regidor ha pedido “objetividad” y ha asegurado que él es “honesto” y que “nunca haría nada que estuviese mal hecho”. “Tengo un proyecto de Modelo de Ciudad sólido y puedo explicarlo ante cualquier fiscal”, ha dicho.

Noguera ha negado que por el momento hayan acudido a las dependencias municipales a pedir información y ha indicado que está “muy tranquilo” y que no pasa “nada de pena”.

No obstante, el teniente de alcalde ha reconocido que en el partido hay “cierta preocupación” y ha dicho que es importante “actuar con inteligencia y transparencia”.

“Creo que MÉS per Mallorca ha actuado siempre de forma honesta, pero lo que no nos pueden adjudicar es que nosotros somos mala gente y malos políticos”, ha sentenciado.