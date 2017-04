Condenado a 5 años de prisión por abusar sexualmente de un familiar menor de edad

La Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Palma ha condenado a un individuo a cinco años y cinco mese de cárcel por abusos sexuales a su sobrina menor de edad. La sentencia también le obliga a indemnizar en concepto de responsabilidad civil a los representantes legales de la menor por la cantidad de 7.000 euros y le prohíbe aproximarse a la menor a una distancia de 300 metros.

Los hechos probados por la Audiencia, según se refleja en la sentencia, sucedieron entre marzo del año 2103 y agosto del 2014 cuando el acusado estuvo conviviendo con su sobrino y la familia de éste.

Aprovechando la convivencia, señala la sentencia, “en más de una ocasión, el acusado procedió, bien en su cuarto, o bien en el de la menor” a quitarle la ropa para realizarle tocamientos en la zona genital”.

A raíz de esto, la menor precisó tratamiento psicológico durante once sesiones al presentar estado de miedo aunque ahora ya no precisa tratamiento.

La Audiencia considera probado los hechos por lo que condena a este individuo, que en todo momento negó las acusaciones ya que, según su declaración tan sólo realizaban juegos que no tenían intención libidinosa.