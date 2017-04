El Comisario Jefe de la Policía Local de Palma, Josep Palouzié ha adelantado que “ya tenemos diseñado el dispositivo de seguridad en las zonas turísticas para la temporada de verano y puedo confirmar que este dispositivo contempla, con respecto al pasado año, un mayor número de agentes en la Playa de Palma tanto en unidades de a pie como motorizadas”.

Esta es la respuesta a una serie de demandas tanto de los hoteleros de la zona de la Playa de Palma como de asociaciones de comerciantes, vecinos y otras entidades que vienen reclamando que este año se aumente la vigilancia policial en las zonas turísticas de Palma, especialmente en la Playa de Palma para evitar la constante presencia de delincuentes, prostitutas y trileros. Por ello, la Policía Local ha previsto un mayor aumento de los agentes en estas zonas, incremento que no repercutirá en una menor presencia de efectivos en otras zonas de Palma durante la temporada alta.

Por otro lado, Josep Palouzié, ha informado que , tras el suceso acaecido el pasado martes en el que un agente que investigaba la corrupción policial en Palma fue encañonado por un motorista, “se ha enviado una circular interna dirigida a todos los agentes del Cuerpo en el que insta a que extremen las medidas de autoprotección, medidas que han de tomarse cuando se dan situaciones de riesgo”. Entre estas medidas, según el comisario, se encuentran algunas como “mirar los bajos del vehículo o estar pendientes por si notan que les están siguiendo”.

El refuerzo de estas medidas de seguridad, será ampliado también a autoridades y edificios aunque ello no significará un detrimento en el número de efectivos policiales en las calles de Palma “ya que no va a haber un trasvase considerable para proteger personas y edificios, pues el número de éstos no superará los 50 agentes”, señaló el comisario.