En la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca no dejan de aparecer los problemas. Tras la crisis de Govern a causa de la adjudicación a dedo de contratos al que fue el jefe de campaña de MÉS, Jaume Garau, en la que se ha visto inmerso el departamento dirigido por Vicenç Vidal ya que le encargó a RegioPlus Consulting -empresa en la que trabaja Garau- el Informe Anual del Pla de Desenvolupament Rural por valor de 12.705 euros según informes publicados en la página web de MÉS. Ahora, la organización sin ánimo de lucro IFSUA (International Forum for Sustainable Underwater Activities) responsabiliza al conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal “de un nombramiento a todas luces fuera de lugar, puesto que, además de lo anteriormente mencionado, es de todos sabido que durante años el director general de Pesca i Medi Marí, Joan Mercant, ha ostentado el cargo de Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Cala Ratjada, cargo que actualmente ocupa su hermano, y cuenta con embarcaciones de arrastre en su poder”.

Por ello, han solicitado la apertura de expediente disciplinario ante la Inspección General de Servicios de Balears y la del Estado contra Mercant “por una falta muy grave de la normativa de incompatibilidades” del Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios de la administración del Estado porque el alto cargo es administrador mancomunado de la sociedad Pesqueres Mercant SL dedicada a la pesca y el comercio mayorista de pescados, y mariscos. Como tal, para ejecutar cualquier acción dentro de la empresa necesita contar con el apoyo firmado de todos los miembros del consejo aunque, mediante esta figura, se podría favorecer bajo consenso una toma de decisiones.

Mercant, vinculado desde hace años al mundo de la pesca, una persona entrañable y querida por todo el sector ha explicado a Mallorca Confidencial que “nadie desde Conselleria me ha comunicado nada” pero “esta empresa no tiene actividad mercantil desde hace 3 o 4 años”. Se trata de una empresa que “tenía a medias con mi hermano pero en estos momentos está disuelta aunque no creo que esté dada de baja censal”. Por tanto, ha añadido que “estoy muy tranquilo ya que no existe ningún tipo de incompatibilidad”.