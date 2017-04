‘Órbita 9’, lo nuevo de Clara Lago y Álex González, la película más esperada de la semana

Que sí, que es viernes, y como siempre, amigos cinéfilos, llega la cartelera. Y lo hace repleta de novedades, entre las que esta semana destacamos ‘Órbita 9’, ‘Power Rangers’, y ‘Life’. Pero, también, ‘I Am Not Your Negro’, ‘Últimos días en la Habana’ y ‘Your Name’.

Así pues, esta semana lo más destacado son las películas de ciencia ficción. Por un lado, encontramos ‘Órbita 9’, la nueva cinta de Clara Lago y Álex González. Lago interpreta a Helena, una chica que lleva preparándose para una misión de supervivencia desde que nació. Sin embargo, su destino cambiará cuando Álex se cruce en su vida y le haga descubrir una nueva realidad. Ambos vivirán un apasionado romance que pondrá en riesgo un experimento de vital importancia para toda la humanidad…

Mientras, por otro, se estrena ‘Power Rangers’, la adaptación a la gran pantalla de esta serie, basada en una serie japonesa. En esta ocasión, los jóvenes deberán enfrentarse a la malvada villana alienígena Rita Repulsa, para evitar que la Tierra caiga en sus garras. Y, finalmente, en este género, se estrena ‘Life’, protagonizada por Ryan Reynolds y Jake Gyllenhaal. Una historia sobre el misterioso planeta rojo y los indicios de que en él hay vida mucho más inteligente de lo que se creía hasta ahora.

Asimismo, también queremos resaltar el estreno de dos documentales, sobre temas de máxima actualidad. El primero, ‘I Am Not Your Negro’, del director Raoul Peck. Una cinta ambientada en “Remember This House”, la obra inacabada de James Baldwin. Un hombre que será recordado por su labor de activista por los derechos de los afroamericanos. Y, el segundo, ‘Últimos días en la Habana’, narra la historia de quienes se quedaron en la isla pero sueñan con New York.

En cuanto a otros géneros, en el de comedia encontramos ‘Your Name’. Una historia de Makoto Shinkai, sobre un chico y una chica muy diferente entre sí. Ambos japoneses, cuyas almas se intercambiaran en el cuerpo del otro.

Sí aún así, no te convencen nuestras recomendaciones, recuerda que tienes todas las películas en cartel y los estrenos en tu cine más cercano.