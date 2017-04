Podem exige poner freno a la “crisis habitacional severa” de Balears

La portavoz del grupo parlamentario Podem, Laura Camargo, ha exigido este lunes que, mediante las leyes de alquiler turístico y de vivienda, se ponga freno a la “crisis habitacional severa” que padece Balears y que ha calificado de “insostenible”.

La portavoz de Podem ha explicado en rueda de prensa que presentarán enmiendas al proyecto de ley que regula el alquiler vacacional “para que se considere de forma central la crisis de vivienda que padecemos en las Islas, como producto de la situación que provocó el PP y que hoy en día no se ha solucionado”, ha dicho.

“Vemos día a día noticias como que en Eivissa ni policías, ni botones, ni médicos encuentran vivienda y esto también pasa en Palma”, ha lamentado Camargo.

En este contexto, ha explicado que Podem quiere que en la futura ley se introduzca “una definición de crisis habitacional que no dé ninguna posibilidad de especular con el alquiler turístico” y que “deje patente que no se pueden alquilar furgonetas para entrar a vivir, esto no puede volver a pasar este verano en Eivissa”.