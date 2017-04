Ansotegi: “Lo que diga yo, o lo que piensen de lo que digo, no es importante. Lo importante es ganar”

Jon Ansotegi ha atendido a los medios después del entrenamiento de esta mañana y ha destacado que “entre darlo todo y hacer las cosas bien hay diferencia. Hay intensidad y compromiso lo que pasa es que las cosas no terminan de salir. La confianza no es la misma y no te atreves a hacer según qué cosas”.

De esta forma respondía el central vasco a las críticas que está recibiendo el juego del equipo al mismo tiempo que reconocía que “lo estamos intentando, ha habido muchos cambios, de sistema, de técnicos, de jugadores y no conseguimos dar nuestro mejor nivel. Cada uno de nosotros tenemos que pensar que la situación es complicada y preguntarnos qué podemos hacer para mejorar la situación. Tenemos que dar lo máximo, ser autocríticos y mejorar”, según se expone en la página oficial del RCD Mallorca.

El jugador señaló que si dijera que el equipo está bien, “os mentiría, ya que buscábamos ganar y no lo conseguimos. Pero la liga es larga, y no nos podemos parar. Hemos pasado dos días malos, pensando en lo que fallamos pero ya hay que centrarse en el próximo partido porque, a medida que vayan pasando, será más importante ganar, aseguró”.

“Si las cosas no salen no puedo decir que no haré nada para que las cosas cambien, tengo que seguir trabajando y confiar. Yo creo de verdad que podemos ganar en Zaragoza aunque venir aquí y decirlo no sirve de nada, lo que hay que hacer es salir a tope y darlo todo ante el Zaragoza. Lo que diga yo, o lo que piense la gente de lo que digo, no es importante. Lo importante es ganar”.

Ansotegi fue claro a la hora de hacer autocrítica, “llevamos semanas sin ganar, no tiene sentido mirar otros resultados si tu no ganas. A todos los equipos nos cuesta sacar resultados y si estamos abajo es por algo. Nosotros tenemos que ir a los nuestro y hacer las cosas bien. Ese es el camino”.

El vasco, asímismo, agradeció el apoyo del público y entendió su reacción tras el partido, “los noventa minutos contra el Nàstic los aficionados estuvieron de diez, notamos su apoyo y sabemos que quieren que salgamos de abajo. Es normal que cuando acabó el partido protestaran porque esperaban una victoria”.

Por último reconoció que, “si miras atrás, lo que hemos hecho hasta ahora, no le salen las cuentas a nadie pero yo confío en este equipo, lo veo entrenar y estoy convencido de que podemos ganar al Zaragoza si damos nuestro mejor nivel”.