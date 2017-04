Jarabo: que el PP “devuelva los 153.322 euros de financiación ilegal”

El secretario general de Podemos, Alberto Jarabo, ha reclamado este martes al PP que “pida perdón” y “devuelva los 153.322 euros de financiación ilegal” de la campaña de 2007, durante la Comisión de Hacienda y Presupuestos en el Parlament que ha abordado los informes de la Sindicatura de Cuentas.

Jarabo ha asegurado que el informe de los síndicos “da la razón” a las tesis de Podemos y que “al PP le sale a devolver en su declaración de la renta”.

Por todo ello, PSIB, MÉS y Podemos han registrado una iniciativa en la que el Parlament insta al PP “a efectuar la devolución de los 153.322,44 euros percibidos indebidamente en concepto de subvención electoral de acuerdo con las conclusiones del informe de la Sindicatura de Cuentas”.

“El PP es un partido antisistema que siempre se ha movido en la ilegalidad. Conocemos los bancales de muchos de sus cargos, pero estos cargos del PP no sólo han robado para sí mismos y sus amigos”, ha denunciado Jarabo, que ha reclamado que “la ciudadanía tiene derecho a saber cómo han derrochado dinero público que pagan en impuestos”.

También ha rechazado las declaraciones del diputado ‘popular’ Antoni Camps sobre que el informe sea de nulo derecho y ha censurado “la falta de colaboración del PP primero con la justicia y después con la sindicatura”.

El secretario general ha enumerado como “ilegalidades” del PP el incumplimiento de la instrucción de la sindicatura de cuentas por no separar contabilidades de los diferentes procesos electorales, exceder en más de 50.000 euros el límite de gasto en medios de comunicación privados, no registrar los ingresos y gastos del Consorci per al Desenvolupament Econòmic y de l’Estudi Joan Roselló y un pago en efectivo de alrededor de 72.000 euros.

“Parece mentira que, con las pruebas en contra, con sentencias judiciales firmes, con confesiones de sus cargos, no tengan la vergüenza de asumir los errores y devolver el dinero que no es suyo”, ha concluido el diputado de Podemos en su intervención.