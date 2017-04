Juanito: “El camino ha sido difícil y ahora hay que mantener la cuarta plaza”

El Palma Futsal llega a las tres últimas jornadas de la liga regular en la cuarta plaza y afronta el tramo final con el objetivo de mantener esa posición. La primera prueba será este mismo domingo en la cancha del Plásticos Romero Cartagena (18 horas).

A pesar de la situación en la clasificación del equipo rival, que busca cerrar la permanencia, el técnico del Palma, Juanito, advierte de que será un “partido muy complicado” porque el Cartagena “en casa crece mucho y tiene jugadores de calidad”. Sin embargo, el entrenador catalán está tranquilo porque “el equipo llega al final con las ideas muy claras porque sabe lo difícil que ha sido el camino” para lograr la cuarta plaza y ahora están mentalizados para mantenerla hasta el final.

“Queremos conseguir esa cuarta plaza que tanto nos ha costado de depender de nosotros mismos y no queremos perder ese plus. Hemos hecho el paso más difícil al salir con las opciones intactas tras esos tres partidos que nos jugábamos tanto y ahora la dificultad viene en mantener la cuarta plaza. No va a ser tarea fácil”, manifestó el técnico en la rueda de prensa ofrecida en el Restaurante Safrà 21.

La plantilla también lo tiene claro y en este sentido, Felipe Paradynski explica que el equipo tiene, hasta final de la fase regular, tres finales para lograr el objetivo inmediato del grupo. “Llegamos a estas alturas de la liga donde queremos estar, en la cuarta plaza, y ahora tenemos tres finales porque no queremos salir del cuarto puesto”, asegura el máximo goleador de la competición.

Por su parte, Chicho asegura que “Hay que sacar el gen ganador porque mantener la cuarta plaza es el mayor premio” que puede conseguir el Palma de cara al play-off. Para lograr eso el andaluz avisa de que el equipo tiene que poner “el nivel de autoexigencia al cien por cien” porque de no ser así cualquier equipo puede darles un susto.