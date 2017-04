El Marítimo de El Molinar pide la presentación urgente del proyecto del nuevo Club

El presidente del Club Marítimo de El Molinar, Rafael Vallespir, ha lamentado que la tardanza de la Autoridad Portuaria, que preside Juan Gual de Torrella, en presentar el nuevo proyecto de la futura adecuación de las instalaciones del club “está provocando un fuerte clima de tensión entre los socios por la actual falta de información”.

Esta incertidumbre ha generado, según Vallespir que “actualmente esté todo parado y no entre dinero, salvo el de la cuota de los socios. El desconocer cuál va a ser el futuro del club marítimo ha generado, entre otras situaciones, que desde hace tiempo no se haya producido ningún cambio de concesiones de titularidad en los actuales amarres y que tampoco obtengamos dinero a través de los alquileres, ya que no se alquilan amarres. Incluso, hay socios que ya están buscando amarres en otros lugares”.

El presidente del Club Marítimo de El Molinar confía en que cuanto antes “la Autoridad Portuaria nos presente el nuevo proyecto, puesto que la concesión finaliza en el año 2018”. Vallespir añadió en este punto que “estamos dispuestos a aceptar lo que nos ofrezca la Autoridad Portuaria con el nuevo proyecto pues si no nos ayudan económicamente no sobreviviremos”.

El máximo representante del club añadió que, “una vez tengamos conocimiento del nuevo proyecto, tanto la Autoridad Portuaria, como el Ayuntamiento de Palma y Govern balear nos han dicho que nos ayudarán económicamente, aunque por nuestra parte, tendremos que asumir una parte del coste del proyecto. Si al final no podemos hacer frente a nuestra parte, tendremos que renunciar a la concesión y la Autoridad Portuaria sacará a concurso la concesión del club marítimo”.

Como se recordará, la Autoridad Portuaria, una vez rechazado el antiguo proyecto de expansión del club tanto por parte de asociaciones vecinales de El Molinar como por el Ayuntamiento de Palma, se comprometió a ejecutar un nuevo proyecto centrado fundamentalmente en la adecuación de las instalaciones, evitando con ello su ampliación.

En este sentido, Vallespir apunta que “es necesario que el nuevo proyecto satisfaga a todas las partes, ya que nosotros no vamos a presentar ningún otro estudio”.