Porsell lamenta la dejadez de Ports en Andratx y reclama su cogestión

El Alcalde de Andratx, Jaume Porsell, ha lamentado una vez más la dejadez y abandono de Ports de les Illes Balears hacia el Puerto de Andratx, lo que ha sumido a la primera línea del núcleo turístico en una situación de degradación sin precedentes.

“Desde el Ayuntamiento llevamos tiempo solicitando la cogestión de la primera línea del Puerto de Andratx para tratar de mejorar su imagen y mantenimiento, pero en Ports no sólo no nos hacen caso, sino que de cada vez la situación es peor”, ha destacado Porsell, quien denuncia que “ahora comienza la Semana Santa, arranca la temporada turística, y para nosotros el Puerto se ha convertido en un auténtico vía crucis: escombros que no se retiran desde hace semanas; restos del temporal que azotó al Puerto hace ya casi dos meses y que se mantienen intactos; el puente del Saluet cerrado; aceras con desperfectos desde hace años; barandillas oxidadas…”.

Afirma Porsell que “se trata de una situación tercermundista en un enclave, el Puerto de Andratx, que es de los mayores atractivos turísticos de nuestras islas, icono del patrimonio balear, y uno de los Puertos que más ingresos económicos aporta a la comunidad”, añadiendo que “ya no se trata sólo de los intereses de Andratx, son los intereses de Mallorca y, por tanto, de todos los mallorquines”.

El Alcalde de Andratx ha querido destacar también que “ante esta situación, y como venimos demandando ya desde hace tiempo, la única solución posible es que se ceda al Ayuntamiento la gestión de la primera línea del Puerto de Andratx.

De ese modo, garantizaremos siempre su perfecto estado, pues tenemos los recursos económicos y materiales necesarios para ello, y a diferencia de Ports, para nosotros la imagen y mantenimiento del Puerto sí es primordial”.

Porsell termina con un ejemplo gráfico de lo que puede observarse cada día en el Puerto de Andratx.

“Es difícil de entender que dispongamos de una máquina barredora grande y potente que puede limpiar todo el Puerto, pero que sin embargo cuando llega a la primera línea debe pasar de largo, observando la dejadez que en ella se produce.

Del mismo modo que a la hora de sustituir una bombilla, desde el Ayuntamiento lo podríamos hacer en cuestión de minutos, mientras que al tener que pasar por Ports IB y todo el procedimiento que conlleva, llegan a tardar días e incluso semanas en llevar a cabo esa actuación.