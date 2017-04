Un gol sobre la bocina priva al Palma de la victoria (3-3)

El Plásticos Romero Cartagena empató el partido cuando sonaba la bocina. Nueve segundos antes, Maico adelantaba a los mallorquines en un final de infarto. El Palma Futsal pierde la cuarta plaza con este empate y baja hasta la sexta posición.

El Palma Futsal pierde la cuarta plaza y baja a la sexta posición tras el empate cosechado en su visita a la pista del Plásticos Romero Cartagena. El conjunto balear se adelantó en el partido a nueve segundos del final con un gol de Maico pero vio como un gol de Jesús Izquierdo sobre la bocina le quitaba el triunfo cuando ya se celebraba el triunfo en el banquillo. Hubo polémica con el gol pero los colegiados lo concedieron al entender que el balón ya había sido golpeado por Izquierdo cuando sonaba la bocina. El Palma Futsal se complica la situación a dos partidos para que finalice la fase regular con este empate 3 a 3.

No era un partido nada sencillo y con mucho en juego. El Palma Futsal estaba obligado a ganar para mantener el privilegio de ostentar la cuarta plaza y lo mismo tenía que hacer el Plásticos Romero para distanciarse del descenso. Ninguno de los dos consiguió su objetivo y el punto es más óptimo para los murcianos que siguen fuera del descenso mientras que el Palma Futsal se complica su situación. Desde el primer momento se notaba la tensión sobre la pista y el Palma salió dispuesto a llevar la batuta del partido con la posesión del balón como el mejor argumento hacia el éxito. Tuvieron ocasiones para adelantarse en el marcador pero Raúl estuvo a un gran nivel bajo palos. Eloy Rojas fue de los más insistentes en la primera mitad pero no tuvo fortuna en sus intentos. La mejor ocasión fue un lanzamiento directo de falta que rechazó el meta rival. Los murcianos conseguían articular algún contragolpe con peligro pero Carlos Barrón acabó con sus primeras opciones. El gol se resistía y no llegó hasta bien entrada la primera parte cuando Elián aprovechó una mala salida de balón de Chicho, al que le robaron el balón en la frontal del área balear, para batir a Barrón. El Palma Futsal pagó muy caro sus errores defensivos y que le costaron varios goles. La respuesta del Palma fue inmediata con una acción de Chicho que asistió en largo a Maico que empataba el partido, segundos después. Paradynski tuvo el segundo antes del descanso pero Raúl lo evitó.

Los locales aprovecharon la reanudación para entrar más metidos en el partido y adelantarse en el marcador otra vez por medio de Asensio. La situación se complicó para el Palma Futsal que se veía obligado a jugar con el marcador en contra y con la necesidad de sacar algo positivo. Los mallorquines trataron de articular jugadas de ataque pero los locales no lo ponían nada fácil, centrados en defender la ventaja con todos sus efectivos. Ambos tuvieron ocasiones para marcar pero fue Maico el que tuvo su tarde y marcó el segundo tras una buena combinación del equipo. El Palma Futsal tiene un gran potencial ofensivo y lo puso en práctica para tratar de remontar el partido en el que se vio penalizado por su falta de concentración en ciertas jugadas en su área. El equipo balear apostó por ir a por el encuentro en los minutos finales jugando con Éder como portero-jugador.

El desenlace fue tan inesperado como sorprendente. A falta de nueve segundos marcó el Palma Futsal. Maico aprovechó el juego de cinco para adelantar a los isleños por primera vez en todo el partido y dejar el partido a su favor pero aún quedaba mucho por jugar con tan poco tiempo. De los abrazos de los jugadores baleares se pasó a la sorpresa cuando el Plásticos Romero Cartagena aprovechó el poco tiempo restante para trenzar una jugada que acabó con el gol del empate sobre la bocina. Un lanzamiento desde la frontal no pudo atraparlo Carlos Barrón, se le escapó el balón y Jesús Izquierdo enganchó el balón justo cuando sonaba la bocina y marcó.

Quedan dos jornadas para el final de la fase regular. El Palma Futsal jugará en la penúltima jornada ante el Bodegas Juan Gil Jumilla, que visitará Son Moix el próximo viernes a las 20:30 horas.

FICHA TÉCNICA

– Plásticos Romero Cartagena: Raúl, Asensio, Juanpi, Jesús y Josema. También jugaron Enrique, Rahali, Adeirton, Elián, Rodrigo y Saura.

– Palma Futsal: C. Barrón, A. Vadillo, Eloy Rojas, Joselito y Paradynski. También jugaron Tomaz, Éder, Diego Favero, Maico y Chicho.

– Goles: 1-0 Elián (min. 16); 1-1 Maico (min. 16); 2-1 Asensio (min. 22); 2-2 Maico (min. 27); 2-3 Maico (min. 40); 3-3 Jesús (min. 40).

– Árbitros: García Donas y Moreno Millán. Mostraron tarjeta amarilla al local Enrique y al visitante Tomaz.

– Pabellón: Wssell de Guimbarda, Cartagena. Partido correspondiente a la vigésimo octava jornada de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala.